Dallasin johto murtui, St. Louis teki tasoitus- ja voittomaalin viimeisellä peliminuutilla

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin johto kääntyi lopulta tappioksi. Vastassa ollut St. Louis Blues vei 2-1-voiton. Missourilaisseuran molemmat maalit syntyivät päätöserän viimeisellä peliminuutilla.

Bluesin ensimmäisen maalin kynäili Ryan O’Reilly, kun viimeistä minuuttia oli pelattu 13 sekuntia. Jordan Kyrou laukoi joukkueen 2-1-maalin noin puolta minuuttia ennen summerinsoittoa.

Dallasin Miro Heiskanen sai syöttöpisteen joukkueensa ainoasta maalista, joka syntyi Jason Robertsonin lavasta toisessa erässä. Syöttöpiste on Heiskasen kauden 17:s. Suomalaispuolustaja on tehnyt kaudella yhtensä neljä maalia.

– Mielestäni pelasimme tänään hyvin, ja meidän tulee jatkaa niin. Tämä on vain turhauttavaa, Heiskanen sanoi ottelun jälkeen joukkueen Twitter-tilillä julkaistulla videolla.

Anaheimille voittolaukauskisaonnistuminen

Anaheim Ducks vei voiton Detroit Red Wingsistä voittolaukauskisaan venyneessä pelissä. Voitto irtosi lopulta maalein 4-3.

Anaheim pääsi johtoon ylivoimalla ensimmäisessä erässä. Detroit tasoitti toisessa erässä, kun jaksoa oli pelattu alle puoli minuuttia. Molemmat joukkueet tekivät erässä vielä yhdet maalit.

Kolmannessa erässä Ducks meni 3-2-johtoon, mutta Red Wings nousi tasoihin, joten peliä jatkettiin ensin jatkoajalle ja sitten voittolaukauskisaan.

