Ebin halli on suosittu paikka – Salossa on satoja ympäri vuoden golfaavia

Salossa sateli keskiviikkona iltapäivällä suojalunta. Siinä missä kaupungin kentillä pelattiin kaksi vuotta sitten tammikuussa useiden viikkojen aikana golfia, nyt on vaihteeksi tilanne, jossa mietitään enemmänkin lumen määrää hiihtolatujen ajamisen kannalta.

Golf ei kuitenkaan hiljene Salossa täysin koronaviruksen takiakaan. Eero Kettusen pyörittämässä hallissa annetaan pallolle kyytiä, sillä tilaa ei ole määrätty suljettavaksi ja turvavälit pystytään pitämään.

Kaksi simulaattoria analysoivat muiden muassa lyönnin pituutta ja kierrettä sekä mailanlavan asentoa. Käytännössä kaikkea mahdollista, mitä maksava asiakas haluaa.

Salossa on satoja henkilöitä, jotka harrastavat golfia ympärivuotisesti. Se on monellakin tavoin paljon. Muun muassa siksi, että kolmessa salolaisseurassa on hieman yli 2 000 jäsentä.

– Viikoittain hallilla käy normaalisti noin kaksisataa eri ihmistä ja satunnaisesti vielä joitain lisää. Vaikka kävijöitä tulee muualtakin kuin Salosta, on talvigolfaajien määrä kyllä oikein hyvä, Kettunen kertoo.

57-vuotias Kettunen on työskennellyt päätoimisesti golfin parissa pian 15 vuoden ajan. Hän asui Salossa jo silloin, kun lapsigolfarien opastaminen alkoi 2000-luvun alussa. Nyt hän on yksi 140:stä Suomen PGA:han kuuluvasta golfopettajasta.

– Aloitin itse lajin pelaamisen 1980-luvun lopussa. Opastamisen aloitin, kun poikani alkoi pelata. Ikään kuin ajauduin valmentajaksi, ja vuodesta 2007 lähtien olen tehnyt golfiin liittyviä asioita ammatikseni.

Toimenkuvat ja samalla tilat ovat laajentuneet korona-aikana merkittävästi. Tuoreimpana uudistuksena Kettunen aloitti golfvälineiden verkkomyynnin.

– Itse asiassa puoli tuntia sitten avasin sen, hän hymähti keskiviikkona iltapäivällä.

Kettunen on ylläpitänyt Salo Golfin tiloissa välinemyyntiä, mutta verkkokauppa luonnollisesti helpottaa asioita.

– Verkkokaupan perustaminen on pyörinyt mielessä jo joitain vuosia. Sitä kautta on huomattavasti helpompaa kertoa ostajille esimerkiksi se, minkälaisia mailoja on myytävänä.

Halli vaihtui pari kuukautta sitten Meriniitystä lähemmäs Hanhivaaran liikuntakeskusta. Samalla tuli käyttöön toinen ”viimeistä huutoa” oleva, maailman golfkenttiä mallintava simulaattori, ja kaikkiaan sisätila neliömetrimääräisesti tuplaantui. Myös katto on nyt merkittävästi edellistä paikkaa korkeammalla.

Golfpro kertoo, ettei hänellä ole vapaa-ajanvietto-ongelmia. Hallilla harjoittelevat kilpagolfareiden lisäksi monet aikuisryhmät, myös vasta-alkajat, joita Kettunen opastaa kesäisinkin. Jo pelkästään opetustyötä kertyy keskivertopalkansaajan tavanomaisten viikkotuntien verran.

– Ryhmiä on iso, iso määrä. Talvisin olen yleensä hallilla arkipäivisin alkuiltapäivästä iltayhdeksään asti ja lisäksi käyn tekemässä sunnuntaina töitä, Kettunen luettelee.

– Kilpapelaajilla on lokakuussa ylimenokausi, ja yritän pitää oman lomani myös silloin, hän lisää.

Lisäksi hän räätälöi kullekin pelaajille sopivia mailoja. Näiden jäljiltä oma golfaaminen on jäänyt vääjäämättä vähemmälle.

– Kalenteri on sen verran täynnä, ettei energiaa meinaa aina omille peleille jäädä. Mutta se ei poista sitä, etteikö golfaaminen olisi hurjan mukavaa.

Kun Kettunen vetää alkeisryhmiä, on osallistujien merkittävänä päämääränä pelioikeuden eli green cardin saaminen. Hän painottaa kurssilaisille kuitenkin myös nimenomaan golfin hauskuutta ja myös monipuolisuutta.

– Tietysti pelaamisen tekniset perusasiat käydään läpi. Erittäin tärkeää on kuitenkin muistaa, että golfia voi harrastaa niin monella tavalla ja niin monesta syystä. Monelle tärkeää on sosiaalinen puoli, joillekin esimerkiksi ulkomaanmatkailu.

Kun Kettunen alkoi golfata itse, oli hän vielä jonkinmoinen harvinaisuus. Viimeisimmän mittauksen mukaan Suomessa on yli 157 000 golfseurojen jäsentä.

– Määrä on jollain tavoin jopa käsittämätön ja samalla tietysti todella upea, Kettunen iloitsee.

Korona-aika on kasvattanut golfin suosiota entisestään, ja se näkyy myös Salon hallissa. Se oli suljettuna vain lyhyen ajan viime vuoden maaliskuussa, jolloin koronatilanne oli Suomessa alkuvaiheissaan.

– Hallin kävijämäärät ovat nousseet. Voi olla, että kasvua olisi ilman koronaa tullut enemmänkin, mutta olen joka tapauksessa ollut onnekas paitsi oman terveenä pysymisen että yleisen tilanteen osalta. Joissain muissa paikoissa pelaajia ei ole ollut yhtä paljon kuin ennen koronaa, Kettunen kuvailee.

Golfin pelaaminen on ollut Suomessa sallittua käytännössä koko pandemia-ajan. Kettunen sanookin, että myös kesän kurssitoiminnat ja vastaavat ovat sujuneet pitkälti normaalimman ajan malliin.

Kettunen pyörittää toimintaa nimellä Ebi Kettunen Golf.

Mistä tulee lempinimi Ebi?

– Se on ollut minulla jo ihan pikkujätkästä asti, ja se on pysynyt tämän puolen vuosisadan ajan, Kettunen hymähtää.