EK: Teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna 17 prosenttia viime vuodesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan tänä vuonna 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna teollisuuden investoinnit kasvoivat EK:n mukaan noin 23 prosenttia, kun talous palautui koronakriisistä.

EK arvioi, että teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo on tänä vuonna noin 9,9 miljardia euroa.

Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 6,8 miljardia euroa, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna 3,0 miljardia euroa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

STT

