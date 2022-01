EK: Teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna 17 prosenttia viime vuodesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan tänä vuonna 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna teollisuuden investoinnit kasvoivat EK:n mukaan noin 23 prosenttia, kun talous palautui koronakriisistä.

EK arvioi, että teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo on tänä vuonna noin 9,9 miljardia euroa.

Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 6,8 miljardia euroa, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna 3,0 miljardia euroa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Teollisuuden investointiasteen – eli kiinteiden investointien suhteen tehdasteollisuuden arvonlisään – ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 23 prosenttiin. Investointiaste on viimeksi ollut tätä korkeampi vuonna 2012.

Noin 45 prosenttia kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on tuotantokapasiteetin laajennusinvestointeja ja noin 42 prosenttia korvausinvestointeja. Kun teollisuuden kiinteiden investointien lisäksi huomioidaan energiateollisuuden investoinnit, nousee kiinteiden investointien arvo tänä vuonna ensi kertaa yli 10 miljardiin euroon.

Energiateollisuuden investointien arvioidaan kasvavan tänä vuonna 37 prosenttia noin 3,3 miljardiin euroon.

”Rahoitusmarkkinoiden tilanne investoinneille suotuisa”

EK:n johtajan Sami Pakarisen mukaan investointien kasvun taustalla on kolme tekijää: pitkään jatkunut investointilama, koronan tuoma talousshokki sekä vihreän siirtymän tuoma mahdollisuus.

– Kun rahoituskin on vielä investoinneille suotuisa, kasvupyrähdykselle on aineksia. Investointien toteutuminen kyselyn arvioimassa laajuudessa olisi tärkeää Suomen kasvupotentiaalin kannalta, Pakarinen arvioi EK:n tiedotteessa.

Viime vuoden lopulla tehtyyn investointitiedusteluun vastasi noin 500 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 200 000 työntekijää.

Tuomas Savonen

STT

Kuvat: