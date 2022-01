Elo ilman Taikuria ei ole helppoa – Katajan luisu alkoi Teemu Rannikon lähdöstä, eikä Vilpaskaan ole selvinnyt ilman ongelmia

Kun Vilpas ja Kataja kohtaavat lauantaina tyhjässä Salohallissa, vastakkain ei ole pelkästään kaksi viimeisen vuosikymmenen malliorganisaatiota. Vastakkain on kaksi seuraa, joiden yllä leijuu kummankin seuran historian parhaan pelaajan Teemu Rannikon haamu.

Rannikko palasi pitkältä Euroopan reissulta Suomeen ja Katajaan syksyllä 2013. Rannikon ansiosta Kataja otti pitkään hakemansa viimeisen askeleen kohti absoluuttista huippua.

Rannikon neljän kauden aikana Kataja voitti kaksi mestaruutta, yhden hopean ja kaksi kertaa runkosarjan. Rannikon ollessa kokoonpanossa Kataja voitti 74 prosenttia otteluistaan.

Kun ”Taikuri” Rannikko palasi isiensä maille Varsinais-Suomeen, Katajasta tuli sillä sekunnilla keskikastin joukkue. Viimeisen neljän kauden sijoitukset kertovat kaiken: 6–6–7–7. Ilman Rannikkoa Kataja on voittanut enää 49 prosenttia otteluistaan.

Suosituin selitys Katajan lamalle on ollut joukkuetta riivanneet loukkaantumiset. Todellisuudessa Kataja on epäonnistunut joukkueen rakentamisessa jo viidettä kautta peräkkäin. Amerikkalaispelaajien taso on ollut heikko ja kotimaiset profiilihankinnat jo ennestään loukkaantumisherkkiä.

Juuri ennen koronapandemian alkua Katajaan siirtyneestä Jamar Wilsonista odotettiin Rannikon korvaajaa, mutta toisin kävi: Wilsonin kanssa Katajan voittoprosentti on ollut vain 43.

Myös päävalmentajarekrytoinnit ovat epäonnistuneet. Kevään 2017 mestaruuden jälkeen päävalmentajaksi nostettiin Katajan entinen pelaaja ja Rannikon hyvä ystävä Juha Sten, jolla ei ollut aiempaa kokemusta Korisliigan päävalmentajan tehtävistä. Kahden heikohkon kauden jälkeen Sten siirtyi nuorten maajoukkueen ja HBA-Märskyn päävalmentajaksi.

Stenin seuraajaksi valittiin toinen Katajan entinen pelaaja ja Rannikon hyvä ystävä Petri Virtanen. Hänkin aloitti päävalmentajauransa liigassa Katajassa, eikä hänkään ole saanut seuran laskevaa kurssia käännettyä.

Eivätkä yhtäläisyydet lopu tähän: Virtanen nimettiin joulukuussa alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajaksi.

Vilppaankaan elo ilman Taikuria ei ole ollut helppoa.

Rannikko pelasi Vilppaassa neljän kauden aikana 122 ottelua, joista Vilpas voitti 98 eli 80 prosenttia. Rannikon aikana Vilpas voitti yhden mestaruuden, yhden hopean ja kolme kertaa runkosarjan.

Rannikon lähdön jälkeen Vilpas pelasi heikoimman syyskautensa kuuteen vuoteen. Pitkälti siitä syystä, että joukkueesta puuttui pelillinen johtaja, ja sen johdosta roolitus oli vähintäänkin epäselvä.

Lauantain ottelussa on iso panos. Sarjataulukossa kymmenenneksi valahtaneen Katajan (6 voittoa/10 tappiota) on pakko voittaa, mikäli se aikoo ylläpitää pieniä toiveita ylempään jatkosarjaan pääsystä.

Sarjataulukossa viidentenä oleva Vilpas (9/8) taas tarvitsee voiton paitsi varmistaakseen paikkansa ylemmässä jatkosarjassa, myös pysyäkseen neljäntenä olevan KTP:n kyydissä.

Ylemmän jatkosarjan paikkaan tarvitaan todennäköisesti 11 voittoa, joten Vilppaan on voitettava jäljellä olevista viidestä ottelusta kaksi. Katajan taas on voitettava kuudesta ottelustaan viisi.

Korisliigaa Vilpas–Kataja lauantaina kello 17

Lähtökohdat: Salohalliin palaavalla Vilppaalla on alla kaksi tappiota Seagullsille. Kummassakin ottelussa Vilppaan esitys ailahteli ottelun sisällä liikaa. Kataja taas kyykkäsi keskiviikkona kotikentällään vajaamiehistä Karhubasketia vastaan. Tervehtyneellä Katajalla on potentiaalia paljon parempaan, eikä Vilpas todellakaan kävele joukkueen yli.

Seuraa häntä: Onni Mäkynen

Joko nyt seuran oma kasvatti saisi ensimmäiset liigaminuutit?

Kokoonpanot:

Vilpas: Trey Niemi, Perttu Blomgren, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Brian Fobbs, Niilo Kärkkäinen, Marcus LoVett, Riku Laine, Jeremiah Wood, Bryan Griffin, Onni Mäkynen. Poissa: Mikko Koivisto.

Kataja: Jamar Wilson, Niko Mattila, Valtteri Pihlajamäki, Rahlir Hollis-Jefferson, Rhamel Brown, Chris McKnight, Nicholas Griffin, Tomi Lommi, Valtteri Mervola, Mikael Laihonen. Ei poissaoloja

Tulosennuste: 91–85.