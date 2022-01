Elokapinan ja sen taustayhdistyksen toimintaan liittyen nostettu rikossyytteitä

Ympäristöliike Elokapinan ja sen taustayhdistyksen Elonvaalijat ry:n toimintaan liittyen on nostettu rikossyytteitä, Syyttäjälaitos tiedotti torstaina. Syytteet koskevat rahankeräysrikosta, petosta ja julkista kehottamista rikokseen.

Rahankeräysrikosepäily liittyy Elonvaalijoiden kahteen pienkeräykseen viime vuonna. Syyttäjän mukaan rahaa kerättiin rahankeräyslain vastaisesti yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi. Asiassa on neljä syytettyä.

Rikosepäilyn takia Helsingin käräjäoikeus määräsi viime vuoden lokakuussa Elonvaalijoiden omaisuutta vakuustakavarikkoon 20 000 euron edestä. Yhdistys on valittanut takavarikosta hovioikeuteen.

Lisäksi kahta ihmistä syytetään petoksesta liittyen Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen varoista maksettuun apurahaan Elokapinan toimijalle. Julkisesta kehottamisesta rikokseen syytetään yhtä ihmistä.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Elonvaalijoiden mukaan keräysrahoilla maksettu muun muassa telttavuokria

Elonvaalijat on aiemmin sanonut, ettei katso toimineensa lainvastaisesti varainhankinnassaan.

– Elonvaalijat ei missään tilanteissa suoraan tue kansalaistottelemattomuutta rahallisesti eikä esimerkiksi maksa mielenosoittajien sakkoja, yhdistyksen lokakuussa julkaisemassa tiedotteessa sanottiin.

Elonvaalijoiden mukaan pienkeräyksistä saaduilla varoilla on kustannettu Elokapinan hankintoja sen järjestämien kesä- ja syyskampanjoiden yhteydessä. Yhdistys kertoo varoilla kustannetun muun muassa äänentoistolaitteiden sekä tapahtumatelttojen vuokria ja markkinointikuluja.

Yhdistyksen puheenjohtaja Lotta Hyvärinen sanoi myös lokakuisessa tiedotteessa, ettei kukaan yhdistyksen jäsenistä tai hallituksesta ole saanut henkilökohtaista hyötyä lahjoituksista.

Elonvaalijat kertoo sen olevan vuonna 2019 perustettu Elokapinasta erillinen yhdistys, joka ei osallistu Elokapinan toiminnan suunnitteluun ja jolla ei ole päätäntävaltaa Elokapinassa. Yhdistyksen mukaan sen tarkoitus on edistää tutkimukseen perustuvan ympäristötietoisuuden ja -ymmärryksen leviämistä.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: