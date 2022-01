Emil Ruusuvuori etenee neljättä kertaa ATP-turnauksen välieriin, vastassa voi olla Rafael Nadal

Suomalainen tennispelaaja Emil Ruusuvuori on edennyt Australian Melbournessa ATP-turnauksen miesten kaksinpelin välieriin. Ruusuvuori vei voiton Slovakian Alex Molcanista suoraan kahdessa erässä lukemin 6-2, 6-1. Peli kesti reilun tunnin.

Tennisliiton mukaan suomalainen pääsee nyt neljättä kertaa yrittämään pääsyä ATP-turnauksen finaaliin. Häntä tulee olemaan vastassa joko turnauksen ykkössijoitettu Espanjan Rafael Nadal tai Hollannin Tallon Griekspoor, jotka pelaavat välieräpaikasta lauantaina.

Ruusuvuori on maailmanlistan sijalla 95. Nadal pitää kuudetta sijaa, ja Tallon on 65:s.

Ruusuvuori on aiemmin kilpaillut välierissä viime kaudella. Paikat irtosivat kovilla ulkokentillä Yhdysvaltojen Winston-Salemissa ja Atlantassa sekä kovalla sisäkentällä Kazakstanin Nur-Sultanissa.

ATP-tasolla kaksinpelin turvausvoiton on aiemmin suomalaisista vienyt Jarkko Nieminen, kirjoittaa tennisliitto. Nieminen voitti vuonna 2006 Uuden-Seelannin Aucklandissa ja vuonna 2012 Australian Sydneyssä.

https://www.tennis.fi/uutiset/ruusuvuori-murskasi-molcanin-ja-eteni-valieriin/

STT

