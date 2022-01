Etelän teillä ja jalkakäytävillä voi olla vielä aamulla liukasta, lounaassa varoitetaan voimakkaasta tuulesta

Tienkäyttäjien on syytä varautua Etelä-Suomessa liukkaisiin keleihin vielä perjantaina aamulla.

Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa liikennesää voi olla vielä aamulla huono lumisateen vuoksi, Pirkanmaalla ja Hämeessä ajokeliä heikentää tienpintojen jäätyminen.

Etelä- ja lounaisrannikolla sekä Hämeessä jalkakäytävät saattavat vielä aamulla olla liukkaita jään päällä olevan veden vuoksi.

Lämpötila on perjantaina rannikolla hieman nollan yläpuolella, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala torstaina. Itä- ja Pohjois-Suomessa pakkasta on päivällä enintään viitisen astetta.

Koko maassa on osittain aurinkoista. Itä- ja Pohjois-Lapissa on pilvisempää, ja lumikuurojakin voi tulla.

Tuuli on koko maassa kohtalaista tai navakkaa. Puuskaista tuulta on luvassa varsinkin länsi- ja lounaisrannikolla. Puuskat voivat olla nopeudeltaan jopa 20 metriä sekunnissa.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa varoitetaan voimakkaasta luoteistuulesta ja puuskista. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulesta voi seurata yksittäisiä kaatuneita puita laajalla alueella sekä lyhyitä sähkökatkoja.

Läntisillä merialueilla on perjantaina voimassa myrskyvaroitus.

Sunnuntaina lunta ja räntää

Lauantaina lämpömittari näyttää etelässä ja lounaassapysyvän nollassa tai sen yläpuolella, Mustala kertoo. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla pakkasta voi olla kylmimmillään viisi astetta, Lapissa 5-15 astetta. Kylmintä on aivan pohjoisessa.

Sunnuntaiyönä pakkanen kiristyy etelässäkin paikoin kymmenen asteen paikkeille. Päivän mittaan sää alkaa kuitenkin jo lauhtua lännestä alkaen.

Lännestä saapuu räntä- tai lumisateita, jotka leviävät päivät mittaan luultavasti koko maahan.

– Lumisateet näyttäisivät yleistyvän maanantaita kohti mentäessä, Mustala sanoo.

Ajokeli voi lumisateiden myötä olla sunnuntaina huono koko maassa.

Maiju Ylipiessa

STT

