Istanbulissa vallitsi keskiviikkona jokseenkin samanlainen säätila kuin Salossa. Sillä erotuksella, että Istanbulissa on satanut ajoittain lunta.

Perjantaina ja lauantaina saattaa olla tarjolla lumisadetta sekä 15 miljoonan asukkaan turkkilaiskaupungissa että vielä yli 50 000 ihmistä sisältävässä varsinaissuomalaisessa metropolissa.

LP Salon passari Saana Virtanen ei muun joukkueen tavoin pääse juurikaan katselemaan Istanbulin nähtävyyksiä. Valmistautumisaika torstaina odottavaan Mestarien liigan otteluun VakifBankia vastaan on kuitenkin ollut hyvä.

– Tiistaina tultiin kaupunkiin ja vähän reippailtiin matkarasituksia. Yö nukuttiin hyvin, ja keskiviikon aikana on tehty fysiikkaharjoitus sekä syöty ja levätty. Ihan kiva treenipäivä, Virtanen kertoi Salon Seudun Sanomille puhelimitse keskiviikkona iltapäivällä ennen lajiharjoitusta.

VakifBank-ottelu tulee olemaan 18-vuotiaalle Virtaselle yksi tähänastisen lentopalloelämän kohokohdista. Onhan vastassa hallitseva seurajoukkueiden maailmanmestari.

– Vähän jännittää, mutta ennen kaikkea siitä tulee siisti kokemus. Yleensä on tottunut katsomaan maailman parhaita telkkarista, ja nyt he ovat siinä verkon toisella puolella. Innoissani olen siitä, että pääsen näkemään millaista se peli ihan oikeasti on.

Virtanen pelasi jo alkukaudella joitain otteluita aloitusseitsikossa toisen passarin Viktoriia Tuchashvilin poissaollessa. Nyt vastuuta on tulossa Tuchashvilin polvivamman vuoksi lisää.

– Aika rennosti pystyn nyt jo menemään esimerkiksi kotimaan mestaruusliigapeleihin. Vielä viime kaudella jännitti paljon enemmän, Virtanen vertaa omia tunnelmiaan.

Mihin tähtäät lentopallourallasi? VakifBankin ykköspassariksiko?

– Heh, olisihan se upeaa. Tämä on se tylsä vastaus, minkä kaikki aina sanovat mutta niin se vaan menee: yritän kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi. Sen näkee sitten, mille tasolle pääsen.

Virtanen kokee kehittyneensä pelaajana siitä, kun hän tuli LP Viestiin viime vuoden kesästä lähtien.

– Mielestäni pelaan tällä hetkellä varmemmin kuin viime kaudella. Silloin oli välillä tosi hyviä ja välillä tosi huonoja hetkiä. Nyt perustaso on noussut, ja huomaa että tasokkaat harjoitukset ovat hyödyttäneet minua paljon.

Salolaisjoukkue elää ainakin välimatkojen osalta kiireisintä mahdollista lentopalloarkea. Kuusamo vaihtui muutamassa päivässä Istanbuliin.

– Onhan tämä raskaampaa kuin yleensä, mutta ennen kaikkea tällaiset ovat hienoja kokemuksia. On etuoikeus, että pääsee pelaamaan näitä otteluita.

Virtasen on tarkoitus kirjoittaa ylioppilaaksi loppuvuonna Turun Kerttulin urheilulukiosta.

– Kauheasti ei ole tässä ehtinyt nyt olla koulussa paikan päällä. Onneksi opiskelu on joustavaa, ja hyvin olen pystynyt yhdistämään koulun ja urheilemisen.

Naisten Mestarien liigaa, VakifBank–LP Salo torstaina Suomen aikaa kello 18. Lohkon toisessa ottelussa Monza voitti Mulhousen vieraissa erin 3–0.