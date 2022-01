EU-parlamentin puhemies David Sassoli on kuollut

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli on kuollut. Asiasta kertoo hänen edustajansa Roberto CuilloTwitterissä. Sassoli oli kuollessaan 65-vuotias.

Cuillon mukaan Sassoli kuoli tänään alkuyöstä Italian Avianossa, jossa hän oli sairaalahoidossa. Hautajaisten paikka ja aika kerrotaan tulevien tuntien aikana.

Maanantaina kerrottiin, että Sassoli on ollut sairaalahoidossa Italiassa tapaninpäivästä lähtien ja kaikki hänen viralliset työmenonsa oli peruttu tämän vuoksi. Sassolin kerrottiin kärsivän vakavasta komplikaatiosta, joka liittyy immuunijärjestelmän toimintahäiriöön.

Uutistoimisto AFP:n mukaan puhemies joutui sairaalaan myös viime syyskuussa. Tuolloin häntä hoidettiin useita viikkoja keuhkokuumeen vuoksi.

EU-parlamentin täysistunnossa ensi viikolla on määrä pitää puhemiesvaali, sillä viisivuotinen EU-vaalikausi on edennyt puoliväliinsä.

Vaalikauden alussa poliittiset ryhmät sopivat, että puhemiehen tehtävä siirtyisi 2,5 vuoden jälkeen sosiaalidemokraattien ryhmältä keskustaoikeistolaiselle EPP-ryhmälle.

Puhemiehistö valitaan kuitenkin äänestyksellä täysistunnossa. EPP:n ehdokas uudeksi puhemieheksi on maltalainen Roberta Metsola.

Arttu Mäkelä

STT

