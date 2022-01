EU:n Borrellin mukaan paineen alla ei tulisi neuvotella Ukrainan tilanteesta

Euroopan unionin ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan Ukrainan tilanteesta ei tulisi neuvotella ”paineen alla”. Paineella hän viittaa joukkoihin, joita Venäjä on marssittanut Ukrainan rajan tuntumaan.

– Venäjän liikehdintä on osa painetta, Borrell sanoi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen tänään.

Ulkoministerit ovat koolla Ranskan Brestissä. Kokouksessa keskustellaan Ukrainan tilanteesta, mutta myös EU:n suhteesta Kiinaan sekä avaruudesta. Kokous on epävirallinen, joten varsinaisia päätöksiä ei ole odotettavissa.

Ministerien tapaaminen vie kuitenkin eteenpäin poliittista keskustelua siitä, miten EU:n tulisi suhtautua Ukrainan tilanteen ratkomiseen. Suomea ulkoministerikokouksessa edustaa Pekka Haavisto (vihr.).

Ulkoministereillä on tänään myös yhteinen työtapaaminen EU-maiden puolustusministerien kanssa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on myös paikalla Brestissä.

EU etsii rooliaan

Viimeaikaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on noussut esiin huoli siitä, jääkö EU sivuraiteelle, kun käsittelyssä on Euroopan turvallisuus. Viime viikolla EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painotti Pariisissa, ettei Ukrainan tilannetta voi ratkaista ilman Euroopan läsnäoloa.

Borrellin mukaan EU:ta on vakuuteltu siitä, ettei mitään päätetä tai neuvotella ilman eurooppalaisia.

– Koordinaatio amerikkalaisten kanssa on aivan erinomaista, Borrell sanoi.

Alkuviikosta Yhdysvaltojen ja Venäjän edustajat neuvottelivat turvallisuustilanteesta Genevessä. Tapaaminen ei tuottanut varsinaisia ratkaisuja konfliktin liennyttämiseksi, mutta vuoropuhelua aiotaan jatkaa.

Eilen oli vuorossa sotilasliitto Naton ja Venäjän väliset keskustelut, joiden jälkeen pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että Venäjällä ja Natolla on edelleen suuria erimielisyyksiä.

STT:n, Ruotsin uutistoimiston TT:n ja Ruotsin radion haastattelussa Stoltenberg kuvaili, että 30 jäsenmaan sotilasliittona Nato voi toimia siltana Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä.

– Kun Nato on pöydän ääressä, suurin osa Eurooppaa on pöydän ääressä, Stoltenberg huomautti.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: