EU:n ulkosuhteita johtava Borrell soitteli Ukrainan vierailunsa alla Naton pääsihteerin kanssa

EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin oli määrä aloittaa tiistaina vierailunsa Ukrainassa. Vierailun on tarkoitus kestää torstaihin saakka ja Borrell käynee myös rintamalla maan itäosassa, missä Ukrainan joukot ovat vuosia taistelleet Venäjän tukemien separatistien kanssa.

Vierailunsa alla Borrell puhui puhelimessa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa keskustellakseen muun muassa Ukrainasta. Borrell on aiemmin korostanut, että kaikista Euroopan turvallisuutta koskevista päätöksistä tulee keskustella yhteistyössä EU:n kanssa. EU on pelännyt, että se jää pelkäksi sivustakatsojaksi, kun Yhdysvallat ja Venäjä keskustelevat Euroopan turvallisuudesta.

Viime aikoina Venäjän ja länsimaiden välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen noin satatuhatta sotilasta, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

