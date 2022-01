Euroopassa alkaa Venäjä-neuvottelujen superviikko – Yhdysvallat ja Venäjä keskustelevat tänään Genevessä

Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat tänään Sveitsin Genevessä Ukrainasta ja Euroopan turvallisuustilanteesta.

Keskustelujen oli määrä alkaa jo sunnuntaina illalla varaulkoministerien illallisen muodossa, kertoi Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja viikonloppuna.

Neuvottelujen sarja jatkuu keskiviikkona Naton ja Venäjän neuvoston kokouksella Brysselissä. Torstaina Venäjän on määrä tavata Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön edustajia Wienissä.

Loppuviikosta EU-maiden puolustus- ja ulkoministerit kokoontuvat vielä Ranskan Brestiin epäviralliseen kokoukseen keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.

Venäjä ei aio tehdä myönnytyksiä

Venäjä ei aio tehdä neuvotteluissa myönnytyksiä Yhdysvalloille, sanoi varaulkoministeri Sergei Rjabkov sunnuntaina. Rjabkov sanoi venäläisille uutistoimistoille lisäksi olevansa hyvin pettynyt viime päivinä Washingtonista ja Brysselistä saapuneisiin signaaleihin.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken sanoi myöhemmin sunnuntaina CNN-kanavan State of the Union -ohjelmassa, ettei hän usko, että Venäjä-neuvotteluissa saavutetaan läpimurtoa viikon aikana.

Blinkenin mukaan edistyksen saavuttaminen neuvotteluissa edellyttäisi vastavuoroisuutta, Euroopan osallistumista ja sitä, että Venäjä liennyttää Ukrainaan kohdistuvaa uhkaansa. Jos Venäjä uusii aggressionsa Ukrainaa vastaan, seuraukset maalle ovat valtavat, ministeri sanoi CNN:llä.

Venäjällä on vaihtoehtoinaan joko vuoropuhelun ja diplomatian polku tai yhteenoton polku, Blinken sanoi.

Nimettömänä esiintynyt Valkoisen talon edustaja sanoi toimittajille puhelintilaisuudessa lauantaina, että Yhdysvallat on valmis keskustelemaan Venäjän kanssa maiden ohjusjärjestelmistä ja sotaharjoituksista.

Lähde painotti, että vasta keskustelujen alkaessa selviää, onko Venäjä neuvottelemassa vakavissaan.

Stoltenberg pitää Ukraina-konfliktin riskiä todellisena

Venäjä on viime viikkoina sijoittanut kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan vastaisen rajan tuntumaan, mikä on herättänyt Yhdysvalloissa ja Euroopassa epäilyjä Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen valmistelusta. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg pitää konfliktin riskiä Ukrainan rajalla todellisena. Venäjän aggressiiviset toimet horjuttavat turvallisuustilannetta Euroopassa, Stoltenberg sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Venäjä esitti joulukuussa Yhdysvalloille ja Natolle liudan vaatimuksia, joiden mukaan Naton muun muassa pitäisi sitoutua olemaan laajentumatta itään, ensi sijassa Ukrainaan.

Venäjä esitti myös, että Naton pitäisi vetää sotilaansa pois Keski- ja Itä-Euroopasta maista, joihin sotilasliitto laajeni Neuvostoliiton hajottua.

Länsi on tyrmännyt Venäjän vaatimukset.

STT

Kuvat: