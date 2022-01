Fazer suunnittelee uutta makeistehdasta – korvaisi nykyiset Vantaan ja Lappeenrannan tehtaat

Elintarvikejätti Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Jos suunnitelma toteutuu, tehdas korvaisi yhtiön nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa.

Fazer käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Vantaan ja Lappeenrannan tehtailla työpaikan sijainnin mahdollisesta muutoksesta. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään kevään aikana. Uutta tehdasta alettaisiin rakentaa ensi vuonna, ja se voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan 2025.

Uuden tehtaan on Fazerin mukaan määrä vastata tulevaisuuden kuluttajaodotuksiin, kehittää työskentelyolosuhteita ja parantaa energiatehokkuutta. Tehtaan avulla yhtiö jatkaisi kasvustrategiaansa, pyrkien vahvistamaan asemaansa Suomen johtavana kuluttajatuoteyhtiönä.

– Käynnistimme syyskuussa 2021 sisäisen hankkeen, jonka aikana on selvitetty vaihtoehtoja makeistuotantomme uudistamiseksi Suomessa. Nykyiset tehdasrakennukset ovat palvelleet meitä ansiokkaasti jo vuosikymmenien ajan. Uudenaikainen tehdas mahdollistaisi korkealaatuisen, kilpailukykyisen kotimaisen valmistuksen ja laajentumismahdollisuudet myös tulevaisuudessa, kertoo Fazer Makeisten toimitusjohtaja Markus Hellström tiedotteessa.

Lahti myös mahdollinen sijoituspaikka

Hellström kertoi STT:lle, että Vantaa ja Lappeenranta ovat mahdollisia sijoituspaikkoja, mutta tehdas voi päätyä muuallekin.

– Molemmat paikkakunnat ovat tarkastelun piirissä, mutta kyllä tehdas voi sijaita muuallakin. Meillä on Lahdessa aika isot tuotantolaitokset, ja Lahti kuuluu meidän vaihtoehtoihimme. Mutta sanotaan, että täällä Etelä-Suomen alueella olemme kyllä kartoitelleet vaihtoehtoisia paikkoja jonkin verran.

Nykyisin tehtailla on töissä yhteensä noin 900 ihmistä: Vantaalla noin 500 ja Lappeenrannassa 400. Työnjako on, että Lappeenrannassa valmistetaan sokerimakeisia, makeispusseja, marmeladeja ja purukumia. Vantaalla valmistuvat Fazerin suklaamakeiset.

Fazer-konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 1,1 miljardia euroa, ja sen palkkalistoilla on lähes 8 500 ihmistä. Yhtiö ei ole listautunut pörssiin, mutta konserninjohtaja Christoph Vitzthum sanoi viime vuonna asian olevan harkinnassa.

