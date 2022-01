Finnpanel: Suomalaiset katsoivat kotimaisten tv-toimijoiden kanavia vajaat kolme tuntia päivässä – jääkiekon MM-loppuottelu naulitsi ruutujen ääreen

Suomalaiset katsoivat viime vuonna kotimaisten tv-toimijoiden kanavia 2 tuntia 43 minuuttia vuorokaudessa. Kaiken kaikkiaan tv:n ja suoratoistopalvelujen parissa vietettiin aikaa yli 3,5 tuntia, selviää Finnpanelin tutkimuksesta.

Television parissa vietetty aika on lisääntynyt viiden viime vuoden aikana kymmenellä prosentilla.

Viime vuoden ylivoimaisesti katsotuin ohjelma oli 6. kesäkuuta jääkiekon MM-loppuottelu Suomi-Kanada, jota seurasi lähes 2,3 miljoonaa katsojaa MTV3- ja C More Sport 1-kanavilla.

Touko-kesäkuun vaihteessa seitsemällä jääkiekon MM-kisojen Suomi-ottelulla oli yli miljoona katsojaa.

Ylen kanavilla kaikkia Suomen kolmea EM-jalkapallo-ottelua seurasi niin ikään yli miljoona katsojaa. Saman verran keräsi ihmisiä ruudun ääreen myös MM-hiihtojen huippuhetket.

Katsotuin kanava oli Ylen TV1

Suomessa katsotuin kanava oli viime vuonna Ylen TV1, joka keräsi yli neljänneksen television katseluun käytetystä ajasta. Seuraavina tulivat MTV3 vajaalla 20 prosentilla ja Yle TV2 reilulla kymmenellä prosentilla.

Puolet kotitalouksista tilaa maksullisia tv-kanavia tai suoratoistopalveluita. Maksullisten suoratoistopalveluiden tilaajamäärä on tuplaantunut viidessä vuodessa. Suoratoistopalveluista suosituin on Netflix, jonka tilaa 30 prosenttia suomalaisista kotitalouksista.

Yli puolet alle 45-vuotiaiden katselusta kohdistuu suoratoistopalveluiden sisältöihin, kun taas varttuneemmat katsovat paljon perinteistä lineaarista televisiota.

STT

Kuvat: