Fortum myönsi Uniperille enintään kahdeksan miljardin euron rahoituksen markkinoiden heiluntaan varautumiseksi

Energiayhtiö Fortum on myöntänyt saksalaiselle tytäryhtiölleen Uniperille enintään kahdeksan miljardin euron suuruisen konsernin sisäisen rahoituksen. Yhtiöt kertoivat asiasta tiistai-iltana.

Fortumin mukaan kyse on varotoimesta, jolla Uniper varautuu heilunnan jatkumiseen hyödykemarkkinoilla ja merkittävään hintojen nousuun. Rahoitusjärjestelyllä Uniper turvaa itselleen lisää likviditeettiä ja taloudellista joustavuutta ensisijaisesti talvikaudelle.

Fortumin myöntämä rahoitusjärjestely koostuu osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Uniper on tähän mennessä hyödyntänyt osan rahoituksesta.

Fortumin myöntämän rahoituksen lisäksi Uniper on nostanut yhtiön nykyiset 1,8 miljardin euron valmiusluotot kokonaisuudessaan. Uniper on myös sopinut Saksan valtion omistaman KfW Bankin kanssa enintään kahden miljardin euron lyhytaikaisesta valmiusluotosta. Valmiusluottoa ei ole tähän mennessä käytetty.

Inderes ei pidä tilannetta huolestuttavana

Analyysiyhtiö Inderes luonnehtii Fortumin myöntämää rahoitusta merkittäväksi, mutta ei pidä sitä erityisen suurena yllätyksenä poikkeuksellisessa markkinaympäristössä.

– Fortumin vahvan taseen ansiosta tilanne ei ole mielestämme huolestuttava, mutta merkittävä pääoman sitoutuminen heikentää mielestämme Uniperin liiketoiminnan tuottoprofiilia, kirjoittaa Inderesin analyytikko Juha Kinnunen kommentissaan.

Samalla täytyy Kinnusen mukaan muistaa, että markkinaolosuhteet ovat olleet viime vuosina ”täysin poikkeukselliset”. Fortumin mukaan kaasun hinta nousi viime vuonna enimmillään 1 000 prosenttia.

Hintojen nousu kasvattaa Uniperilta vaadittuja vakuuksia

Fortum kertoo, että syksyn ja alkutalven voimakas hyödykemarkkinoiden heilunta ja ennätyskorkeat kaasun ja sähkön hinnat ovat kasvattaneet eurooppalaisten markkinatoimijoiden vakuusvaatimuksia.

Uniper suojaa omaisuuseriin liittyviä hyödykepositioitaan myyntitermiineillä eli johdannaisilla, joihin vastapuolet usein edellyttävät vakuuksia. Kun hyödykkeiden hinnat nousevat, termiinien markkina-arvo laskee, mikä kasvattaa Uniperilta vaadittuja vakuusmaksuja. Vakuudet palautuvat Uniperille, kun kaasun ja sähkön myyntisopimukset erääntyvät tai markkinahinnat laskevat.

STT

