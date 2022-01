Gallup-kärki tiivistyy

Kolmen kärkipuolueen erot ovat tiivistyneet aluevaalien alla. Ylen viime viikolla julkistaman kyselyn mukaan kokoomus on edelleen suosituin, mutta ero sosiaalidemokraatteihin ja perussuomalaisiin on kaventunut. Ylen gallup mittaa puolueiden eduskuntavaalikannatusta.

Tiukkaa kisaa gallupin hopeasijasta käyvät SDP ja perussuomalaiset. Kuukausi sitten perussuomalaiset nousi niukasti SDP:n ohi toiseksi. Tammikuun gallupissa järjestys muuttui, ja SDP otti takaisin kakkospaikkansa.

Käytännössä SDP ja perussuomalaiset ovat lähes tasoissa. SDP:n kannatus on nyt 18,9 prosenttia, nousua 0,6 prosenttiyksikköä. Perussuomalaiset tulee heti perässä 18,3 prosentilla, laskua 0,4 prosenttiyksikköä.

Tasainen asetelma lupaa kiinnostavaa seurattavaa tulevina kuukausina. Vaikka nyt keskitytään aluevaaleihin, ovat eduskuntavaalit edessä jo reilun vuoden kuluttua.

Kokoomus menestyi hyvin viime kesän kuntavaaleissa, ja puolue on johtanut pitkään myös kannatuskyselyjä. Kärkipaikka oli taas selvä, mutta suosio kuitenkin hieman heikkeni. Kokoomukselle mitattiin nyt 20,6 prosentin kannatus, jossa on pudotusta 1,2 prosenttiyksikköä. Se on tämän gallupin suurin lasku.

Kokoomuksen notkahdus selittyy sillä, että puolueen kannatus laski etenkin miesten keskuudessa ja maakunnissa.

Keskustalle uusikaan kysely ei lupaa nousua. Puolueen takana on 12,5 prosenttia, joka on täsmälleen sama kuin joulukuun gallupissa.

Vaikeassa tilanteessa on myös vihreät, jolle mitattiin nyt 10 prosentin kannatus. Se on lähes sama kuin kuukausi sitten.

Vihreiden kannatus näyttää jämähtäneen noin kymmeneen prosenttiin. Näin alhaalla lukemat eivät ole olleet pitkiin aikoihin.

Aluevaaleihin vihreät lähtee vaikeista asetelmista. Gallup-lukemat ovat huonot, ja Helsingin, vaikka vihreät onkin siellä iso puolue, äänet eivät aluevaaleissa auta.