Haitin pääministeri kertoo joutuneensa salamurhayrityksen kohteeksi

Haitin pääministeri Ariel Henry kertoo joutuneensa salamurhayrityksen kohteeksi viikonlopun aikana.

Henry on toiminut Haitin pääministerinä sen jälkeen, kun maan presidentti Jovenel Moise salamurhattiin kesällä.

Poliisin ja aseistettujen ryhmien välillä puhkesi yhteenottoja viikonloppuna Haitin itsenäisyysjuhlien aikana Gonaivesin kaupungin lähettyvillä.

Henry kertoo joutuneensa aseellisten ryhmien uhkailun kohteeksi ennen vierailuaan kaupungissa.

Karibianmerellä sijaitseva Haiti on kärsinyt niin luonnonkatastrofeista kuin jengiväkivallasta. Lisäksi maa on ollut ilman toimivaa parlamenttia ja oikeuslaitosta jo kahden vuoden ajan.

STT

Kuvat: