Haitin presidentin murhasta nostettiin syytteet kolumbialaismiestä vastaan – myös pääministeri joutunut murhayrityksen kohteeksi

Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat nostaneet syytteet eläköitynyttä kolumbialaissotilasta vastaan Haitin presidentin murhasta.

Karibialla sijaitsevan saarivaltion presidentti Jovenel Moise ammuttiin kotonaan viime vuoden heinäkuussa. Syyttäjien mukaan alkuperäinen suunnitelma oli kaapata presidentti, mutta lopulta suunnitelmaksi muotoutui presidentin tappaminen.

43-vuotias kolumbialaismies otettiin kiinni lentokentällä Panamassa maanantaina. Sieltä hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin.

Jos mies tuomitaan, häntä odottaa elinkautinen vankeusrangaistus.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Haitin presidentin salamurhan toteutuksessa oli mukana yhteensä yli 20 ihmistä. Osa heistä oli viranomaisten mukaan kolumbialaisia ja osa Haitilla asuvia haitilais-yhdysvaltalaisia.

Turvallisuusjoukkojen ja murhan tehneen ryhmän yhteenotossa presidentin asunnolla kuoli kolme ihmistä, ja parisenkymmentä ihmistä otettiin silloin kiinni. Useita ihmisiä on sen jälkeen pidätetty, mutta iskun laatinutta tahoa ei ole tavoitettu.

Pääministeriä aiottiin syyttää osallisuudesta presidentin murhaan

Haitia tällä hetkellä johtava pääministeri Ariel Henry sanoo lausunnossaan toivovansa, että oikeus toteutuu nyt syytteessä olevan kolumbialaismiehen kohdalla. Henry on johtanut maata presidentti Moisen murhan jälkeen.

Henry kertoi joutuneensa itsekin salamurhayrityksen kohteeksi vain muutama päivä sitten. Salamurhayritys tapahtui, kun Henry vieraili Haitin itsenäisyysjuhlissa Gonaivesin kaupungissa viikonloppuna.

Tulitaistelussa Henryn turvallisuusjoukkojen ja aseistautuneen ryhmän välillä kuoli yksi ihminen. Tuore salamurhayritys lisännee poliittisia jännitteitä maassa entisestään.

Henryä vastaan haluttiin aiemmin syksyllä nostaa syytteet osallisuudesta presidentin murhaan. Hänen epäiltiin käyneen puhelimessa keskusteluja pian murhan jälkeen yhden pääepäillyn kanssa. Henry kuitenkin irtisanoi syyttäjän, joka oli pyytänyt syytteiden nostamista.

Murhattu presidentti Moise oli nimittänyt Henryn pääministeriksi pari päivää ennen murhaansa.

Karibianmerellä sijaitseva Haiti on kärsinyt niin luonnonkatastrofeista kuin jengiväkivallasta. Lisäksi maa on ollut ilman toimivaa parlamenttia ja oikeuslaitosta jo kahden vuoden ajan.

