Eija ja Mikko Halkilahti toivovat rauhaa Rikalanmäelle – yrittäjäpari joutui ex-yrittäjän vainon kohteeksi

Salolainen yrittäjäpari Eija ja Mikko Halkilahti osti Halikon Rikalanmäen konkurssipesältä kaksi vuotta sitten. Lukuisista rikoksista jo sitä ennen tuomittu konkurssiyrittäjä alkoi vainota heitä heti kaupanteon jälkeen.

– Ihmiset eivät tiedä, paljonko hän onkaan tehnyt meille kiusaa. Arvasimme, että jotain harmia tulee, mutta emme osanneet aavistaa, että se olisi ollut tällaista, Mikko Halkilahti sanoo.

Halkilahdet toivovat, että he saisivat vihdoin jatkaa työtään ja elämäänsä rauhassa. Uskoa antaa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisu, jossa viisikymppinen ex-yrittäjä tuomittiin neljästätoista rikoksesta.

Rikalanmäen edellinen yrittäjä nousi näyttävästi uutisotsikoihin ensimmäisen kerran marraskuussa 2018. Käräjäoikeus tuomitsi hänet tuolloin muun muassaluvattomista maansiirto- ja kaivutöistä valtakunnallisesti arvokkaalla muinaismuistoalueella.

Muinaisjäännöksestä tuhoutui satoja neliömetrejä.

Käräjäoikeus oli ehtinyt antaa myös toistakymmentä tuomiota kanteista, joissa yrittäjä oli vaatinut mittavia vahingonkorvauksia. Kaikki kanteet oli hylätty selvästi perusteettomina.

Nainen oli tehtaillut vahingonkorvausvaateita jo tuolloin yhteensä yli viiden miljoonan euron edestä. Kohteena oli muun muassa yksityishenkilöitä, viranomaisia ja pankkeja. Poliisihallituskin oli saanut omansa.

Verohallinto haki yrittäjää konkurssiin tammikuussa 2019. Muita isoja velkojia olivat valtion omistama erityisrahoittaja Finnvera Oy ja kaksi salonseutulaista pankkia.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus asetti yrityksen konkurssiin maaliskuussa 2019. Yrittäjä kiisti sekä velat että käräjäoikeuden tuomion.

– Mitään konkurssia ei tapahdu. Kaikki on hoidettu, nainen kommentoi lyhyesti Salon Seudun Sanomille.

Pesäluettelon ja velallisselvityksen tekeminen ei edennyt – konkurssipesän oli turvauduttava lopulta pakkokeinoihin. Viranomaiset joutuivat poistamaan konkurssipesän tiloihin linnoittautuneen ex-yrittäjän ja vaihtamaan kaikki kiinteistön lukot.

– Tämä on minun urallani ensimmäinen kerta. En ole ennen törmännyt tällaiseen, pesänhoitaja Antero Laurila hämmästeli.

Operaatiota turvasipoliisipartio.

Konkurssipesä pani Rikalanmäen rakennukset ja kiinteistön vuokraoikeuden myyntiin joulukuussa 2019.

”Haukkalan juhlatilojen yrittäjät ostivat Rikalanmäen”, Salon Seudun Sanomat otsikoi pääuutisensa 25. tammikuuta 2020. Jutussa kerrottiin, että ostajina olivat Eija ja Mikko Halkilahti.

– Puhelin soi heti samana aamuna kaksi minuuttia yli kahdeksan. Siitä se rumba alkoi, Eija Halkilahti kertoo.

Ex-yrittäjä ryhtyi pommittamaani Halkilahtia tekstiviesteillä, puheluilla ja vihamielisillä sähköposteilla. Maaliskuussa käräjäoikeus määräsi hänet laajennettuun lähestymiskieltoon, jonka tarkoitus oli suojella uusia omistajia ja yrittäjiä.

Lähestymiskielto ei konkurssiyrittäjää hillinnyt – hän jopa kävi huutamassa kirosanoja Rikalanmäellä.

Ex-yrittäjä kampanjoi kaupungilla ja suolsi Facebookiin loukkaavia ja uhkaavia kirjoituksia Halkilahdista. Hän muun muassa väitti, etteivät ostajat olleet maksaneet kauppahintaa, syytti heitä lainvastaisuuksista ja talonvaltauksesta.

Yhdessä postauksessa hän julkaisi tekaisemansa miljoonien eurojen vahingonkorvausvaatimuksen.

– Suurin pelko oli siinä, että tuollainen propaganda uppoaa joihinkin. Olimme uusina yrittäjinä alakynnessä. Hän on puskenut omaa agendaansa, ja me olemme halunneet pitää matalaa profiilia ja olla hiljaa, Mikko Halkilahti sanoo.

Viestittely ahdisti ja loukkasi. Halkilahdet joutuivat toistuvasti selittämään ihmisille, etteivät he olleet tehneet mitään väärin.

Konkurssiyrittäjä jopa kutsui Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Salonjokilaakson lehdistötilaisuuteen Rikalanmäelle. Aiheena oli Rikalanmäen omistaminen ja tulevaisuus.

Toimittajien sijasta paikalle meni poliisi turvaamaan Halkilahtien koskemattomuutta.

Osansa sai myös Teatteri Provinssi, joka palasi takaisin juurilleen Rikalanmäelle kuuden vuoden tauon jälkeen.

– Saimme inhottavia sähköposteja ja puheluita. Liikkeellä oli huhuja, että meidät häädetään sieltä välittömästi pois. Meitäkin pidettiin rosvoina. Olihan siitä valtavasti haittaa, teatterijohtaja Seppo Suominen sanoo.

Suomisen mukaan Provinssi oli saanut 2 000 euron avustuksen Rikalanmäen teatteritilan rakentamiseksi. Huhujen velloessa lahjoittaja alkoi epäröidä, ja Suominen joutui taas selittämään.

– Joillain on ollut vieläkin se käsitys, että asiat olisivat Rikalanmäellä jotenkin sekaisin, Suominen huokaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on nyt tuominnut naisen muun muassa törkeästä kirjanpitorikoksesta, vainoamisesta, velallisen epärehellisyydestä, viestintärauhan rikkomisesta, kunnianloukkauksista, väärennyksistä sekä väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle.

Rangaistus on kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta. Oikeus määräsi naisen myös kolmeksi vuodeksi liiketoimintakieltoon.

Tuomio sisältää rikoksia heinäkuun loppuun 2020 asti. Nainen on kiistänyt kaikki syytteet. Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeudelta.

Oikeudenkäynnin jälkeen Halkilahdet saivat jälleen sähköpostia: ”Teillä ei ole oikeutta mainostaa eikä toimia tällä hetkellä lainkaan. Tämä on siis toimintakielto ja poistumiskäsky”.

– Laskuja ja kehotuksia poistua mäeltä tulee edelleen. Me lähetämme ne aina poliisille, ja syyttäjä sitten jossain vaiheessa katsoo, onko niissä aihetta nostaa lisää syytteitä, Mikko Halkilahti toteaa.

Turun hovioikeus on tähän mennessä ratkaissut naisen jäljiltä tukuttain asioita, ja juttuja on edelleen vireillä. Tuorein päätös on viime viikolta. Hovioikeus totesi, ettei se ota valitusta käsiteltäväksi.

Nainen oli vaatinut hovioikeudelta muutosta, kun käräjäoikeus oli hylännyt jälleen yhden hänen kanteistaan selvästi perusteettomana. Tällä kertaa kysymys oli salolaiselle yritykselle lähetetystä 42 200 euron tekaistusta laskusta, jota nainen yritti periä.

Käräjäoikeus totesi, että nainen ”on omasta ja edustamiensa yhteisöjen puolesta viimeksi kuluneiden vuosien aikana pannut käräjäoikeudessa vireille kymmeniä riita-asioita, jotka on säännönmukaisesti hylätty”.

Edellisen kerran ex-yrittäjä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen helmikuussa yli kahdestakymmenestä rikoksesta. Hän oli muun muassa tehtaillut perättömiä rikosilmoituksia ja konkurssihakemuksia.

– Moni tuli meille kaupanteon jälkeen sanomaan, että tiedättekö, mihin liemeen olette itsenne laittaneet. Emme osanneet aavistaa, että se olisi ollut tällaista. Toivottavasti tämä tuomio nyt panisi pisteen asialle, Eija ja Mikko Halkilahti sanovat.

Rikalanmäki-nimen Halkilahdet ovat rekisteröineet tavaramerkiksi estääkseen sen väärinkäytön. Nainen on vielä joulukuussakin julkaissut omalla Facebook-seinällään videoita, joiden aiheena on hänen ”yritystoimintansa” Rikalanmäellä.