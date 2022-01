Hallitukselta odotetaan linjauksia koronatilanteen hoidosta – esille ovat nousemassa ainakin anniskeluravintoloiden aukiolo ja uudet koronatuet

Hallitukselta odotetaan tänään linjauksia siitä, mitä omikronmuunnoksen vuoksi pahentuneen koronatilanteen hoidossa täytyy ottaa avuksi. Koronaministeriryhmä on koolla ensin aamupäivällä ja uudestaan iltapäivällä kello 13 alkaen.

Ennakkotietojen mukaan esille ovat nousemassa ainakin anniskeluravintoloiden aukiolo ja uudet koronatuet. Harkittavana on mahdollisesti myös valmiuslakiin liittyviä toimia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen Iltalehden aluevaalien puheenjohtajatentissä, että valmiuslain valmistelua on tehty virkatyönä ja esitys saatetaan joutua tuomaan seuraavien viikkojen aikana.

– Toivomme, että tähän emme joudu, mutta siihenkin valitettavasti joudumme varautumaan, Marin sanoi.

Marinin mukaan esimerkiksi etäopetusta ei tarvitse toteuttaa ennen kuin valmiuslakiin voidaan turvautua, vaikka hallituksen hätäjarrumekanismissa valmiuslain on todettu olevan vasta viimesijainen keino.

Käytännössä valmiuslain pykäliä saatettaisiin tarvita sairaalakuormituksen purkamiseen, jos esimerkiksi hoitohenkilöstöä ei riitä millään muilla järjestelyillä.

Hallituslähteen mukaan ministeriöitä on pyydetty arvioimaan ja valmistelemaan mahdollisten valmiuslakipykälien käyttöönottoasetuksia kaiken varalta. Asetusten täytyy olla valmiina, jos tilanne sitä vaatii.

Ravintolasulku erittäin vaikea kysymys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut, että baarit ja pubit suljetaan kokonaan kolmeksi viikoksi. Nykyiselläänkin ravintoloiden tulee sulkea ovet alkuillasta.

Hallituslähteistä luonnehditaan ravintolasulkua erittäin vaikeaksi kysymykseksi ja siitä povataankin tiukkaa keskustelua.

Hallituksessa on STT:n tietojen mukaan valmisteltu myös uusia tukia rajoituksista kärsineille yrityksille. Marin on todennut, että mikäli ravintolasulkuun päädytään, tulee korvausten olla osa kokonaisuutta.

STT

