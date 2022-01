Hallituksen koronaministeriryhmältä odotetaan illalla kannanottoa koulujen etäopetukseen

Hallituksen koronaministeriryhmä käy parhaillaan läpi, mitä rajoituksia vielä tarvitaan, jotta terveydenhuolto selviytyy romahtamatta nopeasti pahenevasta koronaepidemiasta.

Kovimmista vaihtoehdoista pöydällä ovat ainakin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tuore ehdotus siirtyä kouluissa lukukauden aluksi etäopetukseen ja toisaalta myös ravintolarajoitusten tiukentaminen edelleen, jopa mahdollinen ravintoloiden sulkeminen.

Koulujen etäopetus ei koskisi esikoulua eikä luokkia 1-3. Ainakin keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto suhtautuivat STM:n ehdotukseen etäopetukseen siirtymisestä tässä vaiheessa yhä hyvin kriittisesti.

Päätökset etäopetukseen siirtymisestä tehdään kunnissa, joten STM voisi ministeriryhmän niin päättäessä antaa niille vain suosituksen tartuntatautilain perusteella.

Ministeriryhmän kantaa odotetaan jo tänään, sillä kevätlukukausi alkaa monin paikoin maanantaina. Opetusministeri Li Andersson (vas.) pitää aikataulua kohtuuttomana perheille ja opetusalan ammattilaisille. Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on ollut sitä mieltä, että ennen etäopetusta pitäisi kokeilla muita keinoja, kuten systemaattista kotitestausta ja maskeja.

Andersson huomautti STT:lle antamassaan haastattelussa, että etäopetusta hyödynnetään jo nyt paikallisesti tarvittaessa. Sen hyöty on hänen mukaansa kohdentaminen niihin kouluihin tai luokkiin, joissa on paljon tartuntoja.

– Eikä niin, että tehdään valtakunnallinen suositus, joka sitten vaikuttaa koulunkäyntiin kaikkialla ja kaikkien oppilaiden kohdalla myöskin sellaisilla alueilla, missä ei ole sitten niin paljon tartuntoja ollut, hän sanoi STT:lle.

Kaupungit vastustavat etäopetusta

Myös yhdeksän suuren kaupungin opetustoimien johtajat pitivät yhteisessä kannanotossa aikataulua tiukkana sekä etäopetuksen haittoja lapsille ja nuorille suurina.

Esimerkiksi Helsinki ja Tampere ovat ilmoittaneet, että koululaiset palaavat joululomalta lähiopetukseen maanantaina. Joissain kunnissa joululoma on päättynyt jo aiemmin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee maskin käyttöä koulujen sisätiloissa neljännen luokan oppilaista lähtien.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sitä vastoin kannattaa STM:n ehdotusta aloittaa lukuvuosi etäopiskeluna.

Marin: Käytettävä suurta harkintaa

Koronaministeriryhmä kokoontuu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla Helsingin Säätytalossa, mutta osa ministereistä osallistuu etänä. Ministerit kuulevat kokouksessaan terveysviranomaisten tuoreimman kannan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi, että sen pohjalta on mahdollisuus antaa suositus etäopetuksesta. Hän kuitenkin painotti, ettei hallitus halua asettaa lapsille ja nuorille yhtään enempää rajoituksia kuin on aivan välttämätöntä.

– Päätöksissä täytyy käyttää erittäin tarkkaa ja suurta harkintaa, Marin sanoi ennen kokousta.

Marin myös muistutti, että hallitus kävi perusteellisen keskustelun aiheesta jo ennen joulua.

– Tuolloin päädyimme siihen, että etäopetusta tai joululomien lykkäämistä koskevaa suositusta ei anneta, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi, että toimi ei ole tarpeellinen eikä hyödyllinen suhteessa haittoihin, joita se aiheuttaa.

– Täytyy kuitenkin ymmärtää, että tilanne muuttuu ja elää koko ajan, pääministeri sanoi.

Kiuru perää hallitukselta toimintakykyä

Ministeriryhmän puheenjohtaja Kiuru vaikutti kokoukseen mennessään päättäväiseltä. Hän toisti jälleen olevansa erittäin huolestunut terveydenhuollon kantokyvystä nykyisillä tartuntaluvuilla.

– Hallitukselta odotetaan toimintakykyä tässä hyvin vaikeassa tilanteessa nimenomaan ottamaan kantaa siihen, millaisia toimia on vielä tehtävissä, Kiuru patisti.

Huolta on lisännyt sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän tutkimusten perusteella tekemä arvio siitä, että pitkäkestoinen covid-19-tauti voi ilmetä noin joka toisella aikuisella ja noin yhdellä viidestäkymmenestä lapsesta.

Ravintoloiden täyssulun valmistelu veisi pari viikkoa

Päätökset mahdollisista ravintoloiden rajoitusten tiukentamisista hallitus voi tehdä itse. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi, että jos ravintoloiden täyssulkuun päädytään, sitä koskevan uuden lainsäädännön valmistelu veisi pari viikkoa lausuntokierroksineen ja eduskuntakäsittelyineen. Hänen mukaansa myös nykyisen lainsäädännön sallimat keinot tulee nyt käydä läpi.

Keskustan Saarikko suhtautuu nihkeästi myös ravintoloiden rajoitusten tiukentamiseen. Hän huomautti, että nykyisetkään rajoitukset eivät ole olleet vielä kauan voimassa.

– Tiedämme, että suurimmat riskit baareihin ovat liittyneet ilta- ja yöaikaan ja niiden aukioloa on jo käytännössä rajoitettu ja suljettu. En usko, että järeillä täyssuluilla saisimme vastaavaa vaikuttavuutta, mutta käymme tämänkin perusteellisesti läpi.

Sanna Nikula, Ilkka Hemmilä

STT

