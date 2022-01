Hallitus neuvottelee koronatilanteesta Säätytalolla Marinin johdolla

Hallitus neuvottelee tänään pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla koronatilanteesta ja sen edellyttämistä toimista Säätytalolla kello 10 alkaen. Hallitus keskustelee myös koronastrategian päivittämistarpeista asiantuntijatiedon pohjalta.

Nopeasti leviävän omikronmuunnoksen pahentama epidemiatilanne on herättänyt huolta siitä, miten terveydenhuollon kantokyky lähiviikkoina säilytetään.

Hallitus saa keskustelun pohjaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen koronaennusteen. Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi perjantaina THL:n ennustavan, että sairaanhoidon tarve jopa kaksinkertaistuu helmikuussa.

STT:n tietojen mukaan strategian muutoksista ei vielä tiistaina ole päätöksiä luvassa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa strategioiden valmistelusta eikä ministeriössä tiettävästi ole vielä aloitettu valmistelua.

Marinia on viime viikkoina kritisoitu siitä, ettei hän ole ottanut johtajuutta pahentuneessa koronaepidemiassa. Tiistaiset hallitusneuvottelut käydään Marinin johdolla toisin kuin kahden edeltävän perjantain ministerikokoukset, joissa puheenjohtajan paikalla on istunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

