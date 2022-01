Hallitus neuvottelee koronatoimista tiistaina Marinin johdolla – strategian muutostarpeet myös esillä

Nopeasti leviävän omikronmuunnoksen pahentama epidemiatilanne pakottaa maan hallituksen neuvottelemaan siitä, miten terveydenhuollon kantokyky lähiviikkoina säilytetään. Valtioneuvoston kanslian viestinnästä kerrottiin maanantaina, että hallitus neuvottelee koronatilanteesta ja tilanteen edellyttämistä toimista Säätytalossa tiistaina kello 10 alkaen. Se keskustelee myös koronastrategian päivittämistarpeista asiantuntijatiedon pohjalta.

Koronastrategian päivittämistä koskevista neuvotteluista kertoi viime viikon torstaina pääministeri Sanna Marin (sd.) Iltalehden aluevaalitentissä.

– Tämä virus on mutatoitunut ja muuttuu sellaisella vauhdilla, että meidän on välttämätöntä päivittää strategiaamme, hän sanoi.

Hallitus saa keskustelun pohjaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen koronaennusteen omikronmuunnoksen etenemisestä. THL:n asiantuntijat esittelivät sairaanhoidon mahdollista taakkaa koronaministeriryhmälle perjantaina. Laskelmat olivat tiettävästi alustavia. Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi tuolloin THL:n ennustavan, että sairaanhoidon tarve jopa kaksinkertaistuu helmikuussa.

STT:n tietojen mukaan strategian muutoksista ei vielä tiistaina ole päätöksiä luvassa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa strategioiden valmistelusta eikä ministeriössä tiettävästi ole vielä aloitettu valmistelua.

Marinia on viime viikkoina kritisoitu siitä, ettei hän ole ottanut johtajuutta pahentuneessa koronaepidemiassa. Tiistaiset hallitusneuvottelut käydään Marinin johdolla toisin kuin kahden edeltävän perjantain ministerikokoukset, joissa puheenjohtajan paikalla on istunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Strategia linjaa, miten epidemiaa pitää hallita

Vielä viime tiistaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi, ettei pidä strategian päivittämistä ajankohtaisena.

– Omikronista on vielä vähän tietoa, joten päivittäminen siltä osin on hankalaa, hän vastasi STT:lle.

STT ei tavoittanut maanantaina Varhilaa ottamaan asiaan uudelleen kantaa.

Muun muassa oppositiopuolue kokoomus ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ovat vaatineet hallitusta päivittämään valtakunnallisen strategian nykyistä epidemiatilannetta vastaavaksi. Monissa Uudenmaan kunnissa on jouduttu nostamaan kädet pystyyn, kun kaikkia sairastuneita ei enää ehditä testaamaan, tartuntoja jäljittämään eikä karanteeniin asettamaan. Eräästä hallituslähteestä arvioidaan, että vastaava tilanne voi olla käsillä lähiaikoina myös laajemmin maassa.

Korona- eli hybridistrategiassa linjataan periaatteista, joilla koronaepidemiaa hallitaan. Se päivitettiin viimeksi syyskuussa, jolloin tautitilanne oli selvästi rauhallisempi kuin nyt. Strategia tähtää rajoitusten purkamiseen asteittain, mutta sen osana päätettiin niin sanotusta hätäjarrusta. Se on jouduttu jo ottamaan käyttöön. Hätäjarrun keinovalikoimasta viimesijaisena keinona on valmiuslaki.

