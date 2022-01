Hannibal-roolistaan tunnettu ranskalaisnäyttelijä Gaspard Ulliel on kuollut 37-vuotiaana

Palkittu ranskalaisnäyttelijä Gaspard Ulliel on kuollut, kertoi hänen perheensä keskiviikkona. 37-vuotias Ulliel menehtyi lasketteluonnettomuudessa.

Ulliel tuli tunnetuksi rooleistaanmuun muassa Hannibal Lecterina Nuori Hannibal -elokuvassaja muotisuunnittelija Yves Saint Laurentina Saint Laurent -elokuvassa. Hän tähditti myös Golden Globe -palkinnon voittanutta historiallista draamaelokuvaa Pitkät kihlajaiset, joka sai ensi-iltansa vuonna 2004.

Ulliel voitti Ranskan merkittävimmän elokuva-alan palkinnon Cesarin kahdesti. Vuonna 2005 hänet palkittiin lupaavan näyttelijän pystillä roolistaan Pitkissä kihlajaisissa. Vuonna 2017 hän voitti taas parhaan miesnäyttelijän palkinnon elokuvasta Vain maailmanloppu.

Ullielilla on rooli myös supersankarifiktio Moon Knightissa, jonka on määrä saada ensi-iltansa Disney+-suoratoistopalvelussa maaliskuussa.

– Ranskan elokuvamaailma menetti suuren lahjakkuuden, kommentoi Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le MaireTwitterissä.

https://twitter.com/BrunoLeMaire/status/1483806782619279365

STT

