Tappiokin Australian avointen nelinpelissä antoi uskoa Heliövaaralle

Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspool hävisivät toisella kierroksella Australian avoimen tennismestaruusturnauksen miesten nelinpelissä Jamie Murraylle ja Bruno Soaresille 7-6 (7-4), 6-7 (7-2), 1-6.

– Kyllähän se harmittaa kovasti. Tuntuu että kaksi erää oltiin todella hyvin mukana matsissa. Vedettiin eka erä loistavaa tennistä, tokassa erässä lopussa oli murtopallo, ja oli fiilis, että tämä tulee ihan varmasti, mutta kaverit pystyivät jotenkin pitämään. Toisen erän tie break ei ollut meiltä ihan niin hyvää, Heliövaara sanoi STT:lle.

Heliövaara ja Glasspool veivät avauserän katkaisupelin jälkeen, mutta toisen erän päättänyt katkaisupeli meni Murraylle ja Soaresille. Kolmannessa erässä Glasspoolin jalat alkoivat Heliövaaran mukaan krampata, ja vastustajat mursivat kahdesti britin syötön.

– Valitettavasti taisi jalat loppua mun partnerilta. Se meni vähän vääristä syistä vastustajille, Heliövaara kertasi.

”Meillä on hyvä kemia”

Murray ja Soares on sijoitettu turnauksessa kahdeksanneksi, ja kumpikin on moninkertainen grand slam -turnausvoittaja nelinpelissä ja sekanelinpelissä. Heliövaara sanoi tasaisen ottelun antaneen uskoa hänen ja Glasspoolin tulevaisuuteen nelinpeliparina.

– Totta kai. Me pelattiin hyvin, ja kun me pelataan hyvin, me voidaan pärjätä ihan ketä vastaan vain. Perusasioissa kehitytään koko ajan. Emme olleet pelanneet ikinä aiemmin tätä tiimiä vastaan, ja silti olimme ihan täysillä kamppailemassa voitosta. Se antaa uskoa, että seuraavan vuoden, kahden aikana voi tulla menestystä. Mutta ihminen haluaa menestyksen nyt ja tappio harmittaa, Heliövaara sanoi.

Heliövaaran ja Glasspoolin kausi jatkuu tammi-helmikuun vaihteessa käynnistyvässä Montpellierin turnauksessa, jonka jälkeen he matkaavat helmikuussa Dallasiin ja Marseilleen.

– Meillä on hyvä kemia, pelimme sopivat yhteen. Jatkamme ehdottomasti yhdessä. Nyt menemme kotiin muutamaksi päiväksi, sitten ohjelmassa on ATP 250 -turnauksia. Pelaamme yhdessä niin paljon kuin mahdollista, Heliövaara sanoi.

Helen Scott-Smith, Raiko Häyrinen

STT