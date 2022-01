Heliövaara ja Glasspool etenivät tuulisessa säässä jatkoon Australian avoimissa

Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspool etenivät vakuuttavasti toiselle kierrokselle tenniksen Australian avointen miesten nelinpelissä. Heliövaara ja Glasspool voittivat avauskierroksella espanjalaisen Albert Ramos-Vinolasin ja argentiinalaisen Federico Corian 6-3, 6-3.

Heliövaara/Glasspool kohtaa toisella kierroksella skotlantilaisen Jamie Murrayn ja brasilialaisen Bruno Soaresin, jotka on sijoitettu turnauksessa kahdeksanneksi.

Avauserässä Heliövaara/Glasspool mursi Ramos-Vinolasin syötön kahdesti. Toisessa erässä Heliövaara ja Glasspool pitivät avauserän tavoin omat syöttönsä, mursivat kertaalleen Corian syötön ja voittivat erän 6-3.

– Olosuhteet olivat älyttömän vaikeat. Oli yksi tuulisimmista päivistä, jonka olen kokenut Australiassa. Se toi oman epämukavuutensa pelaamiseen. Alku oli haastava, ja olin vähän ihmeissäni, miten päin täällä kannattaa lyödä. Loppua kohden meni parempaan päin, ja osoitimme olevamme vastustajaa parempi nelinpelitiimi, Heliövaara sanoi ottelun jälkeen etälehdistötilaisuudessa.

Ramos-Vinolas ja Coria ovat vahvoja kaksinpelaajia, mutta nelinpelissä heidän tuloksensa ovat olleet vaisumpia.

– Oli tiedossa, että heillä nelinpelin tulokset ovat olleet aika heikkoja varsinkin kovilla kentillä. Onnistuimme pelaamaan suunnitelmamme mukaan. Olimme paljon verkolla, pidimme pisteet lyhyinä, syötimme paljon heitä kohti ja painostimme, kun he olivat verkolla. Teimme heidän olonsa epämukavaksi, ja siinä onnistuimme todella hyvin, Heliövaara listasi.

”Eivät hekään tykkää pelata meitä vastaan”

Murray ja Soares ovat sen sijaan hyvin meritoitunut kaksikko. Kumpikin on moninkertainen grand slam -turnausten voittaja nelinpelissä ja sekanelinpelissä.

– Emme ole pelanneet matsia heitä vastaan, mutta esimerkiksi viime viikolla treenasimme heitä vastaan Sydneyssä. Nyt voi lähteä otteluun aavistuksen haastajana, mutta eivät hekään varmasti tykkää pelata meitä vastaan. Olemme pari, joka on nousussa, ja heillä on kaikki paineet.

– Vähän taktisempaa neluria täytyy pystyä pelaamaan. Ei tarvitse lyödä niinkään kovaa vaan oikeisiin paikkoihin. Murray ja Soares ovat verkolla todella hyviä ja takakentällä epämukavuusalueellaan.

Helen Scott-Smith, Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: