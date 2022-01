Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi valittiin Ville Blåfield

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu viestintäkonsultti ja tietokirjailija Ville Blåfield.

Messuilta kerrotaan, että uuden ohjelmajohtajan on määrä tuoda tapahtumaan uudenlaista näkökulmaa, jossa yhteiskunnallisilla keskusteluilla ja moniäänisyydellä on oma paikkansa. Ohjelmajohtajuuskausi kestää kahdesta neljään vuotta.

Vuonna 1980 syntynyt Blåfield siirtyy uuteen tehtäväänsä viestintätoimisto Milttonilta, jossa hän on työskennellyt viestintäkonsulttina. Tätä ennen hän on tehnyt pitkän uran journalistina ja toiminut Ilta-Sanomien ja Suomen Kuvalehden toimittajana, Seuran toimituspäällikkönä sekä Helsingin Sanomissa kehityspäällikkönä ja esimiehenä. Lisäksi Blåfield on julkaissut neljä tietokirjaa, joissa hän on käsitellyt julkisuutta, politiikkaa, suomalaista saunakulttuuria ja sivistystyön historiaa.

– Tapahtumaa on kehitetty viime vuosina mielestäni oikeaan suuntaan ja näillä samoilla poluilla on hyvä jatkaa. Toivon, että messut kehittyvät entisestään myös keskustelufoorumina ja uusien puheenvuorojen areenana, Blåfield sanoo tiedotteessa.

Helsingin Kirjamessut ovat Suomen suurin kirja-alan tapahtuma, jossa kirjailijat, poliitikot, taiteilijat ja asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista ilmiöistä. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 27.-30. lokakuuta Helsingin Messukeskuksessa.

STT

Kuvat: