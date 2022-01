Helsingissä liikkunut poro löytyi Olympiastadionin läheltä – eläimen alkuperä edelleen pimennossa

Helsingissä vapaana liikkunut poro on löytynyt, kertoo Helsingin poliisi. Eläin löytyi Helsingin Talvipuutarhan alueelta läheltä Olympiastadionia, poliisista kerrotaan STT:lle.

Poliisin mukaan eläinlääkäri on ollut paikalla tarkastamassa poron kunnon ja vahvistamassa, että kyseessä on poro eikä jokin muu eläinlaji. Poro on tämän jälkeen viety Korkeasaaren eläintarhaan.

Poliisilla ei edelleenkään ole tiedossa, mistä poro on lähtöisin. Asiasta mahdollisesti tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Korkeasaareen.

STT

Kuvat: