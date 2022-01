Hermannin oppilaat voittivat Ole muutoksentekijä-haasteen #kiusaamisvapaahermanni -kampanjalla

Hermannin koulun tukioppilaiden ryhmä Salosta on voittanut Ole muutoksentekijä -haasteen. Palkintona on 4 000 euroa ehdotuksen toteuttamiseen.

Ole muutoksentekijä -kampanjalla 13–18 -vuotiaat nuoret haastettiin mukaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tai tapahtumien kokonaisuus.

Voittajaksi valitussa Hermannin koulun ehdotuksessa tukioppilaat haluavat vaikuttaa kiusaamiseen tekemällä koulun sisällä tapahtuvaa kiusaamista näkyväksi. Nuorten ideana on kerätä anonyymejä kiusaamistarinoita oman koulun oppilailta. Tarinoiden esiin tuominen herättäisi oppilaissa myötätuntoa ja voisi saada kiusaajat ymmärtämään, miltä kiusatusta tuntuu.

Ehdotuksen mukaan koulun tukioppilaat kokoavat tarinat, kertovat niistä ja tekevät niiden avulla koululle oman kiusaamisen vastaisen biisin. Kampanjaan liittyy myös tapahtuman järjestäminen Salohallissa.

Tapahtumaan, joka myös striimataan, kutsutaan Salon yläkoulujen oppilaat ja heidän vanhempansa. Tapahtuman ohjelmassa olisi muun muassa paneelikeskustelu ja kiusaamisen vastaisen biisin esittäminen. Suunnittelemansa kampanjan nimeksi oppilaat ovat antaneet #kiusaamisvapaahermanni.

Voittajaehdotuksen valinnassa painotettiin innovatiivisuutta, omaperäisyyttä, toteuttamiskelpoisuutta ja sitä, että ehdotetulla kokonaisuudella voidaan tavoittaa mahdollisimman monia nuoria.

– Hermannin koulun ehdotuksen ansioita ovat erityisesti innovatiivisuus, moninaisuus ja mahdollisuus tuoda esiin oppilaiden omia tarinoita. Ehdotuksessa annetaan anonyymisti puheenvuoro niille oppilaille, joiden ääni usein jää kuulumattomiin, kertoo raadin jäsen tiedotteessa.

Kunniamaininnan saavat jaetulle toiselle sijalle tulleet Kastellin koulun nuoret Oulusta ja Hirvelän koulun nuoret Kouvolasta.

Ole muutoksentekijä -haasteen alullepanija on Turun yliopiston professori Christina Salmivalli tutkimusryhmineen. Salmivalli on tehnyt uraauurtavaa kiusaamiseen liittyvää tutkimusta jo 1990-luvun alusta lähtien ja on tunnettu myös KiVa Koulu -ohjelman kehittäjänä. Haasteen avulla haluttiin tehdä näkyväksi nuorten omia näkemyksiä kiusaamisesta ja siihen vaikuttamisesta.

– Aikuisten yritykset vaikuttaa nuoriin eivät aina tuota tulosta. Nuoret voivat jo periaatteessa vastustaa aikuisilta tulevia hyvää tarkoittavia neuvoja. Aikuiset eivät aina ymmärrä nuorten maailmaa ja sitä, miten nuorten asenteisiin ja toimintaan voidaan parhaiten vaikuttaa, Salmivalli kertoo tiedotteessa.

Tehtävänä haasteessa oli suunnitella ja toteuttaa nuorille suunnattu kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tai tapahtumien kokonaisuus tai kampanja, joka vähentää kiusaamista ja yksinäisyyttä sekä edistää muita ihmisiä kunnioittavaa ja tsemppaavaa toimintaa ja kaikkien mukaan ottamista.

Alkusysäyksen Ole muutoksentekijä -haasteelle antoi syksyllä jaettu Uudenkaupungin rauhanpalkinto, jonka Salmivalli tutkimusryhmineen sai tunnustuksena aktiivisesta toimijuudesta pienissä ja suurissa rauhanteoissa. 4 000 euron palkintosumman Salmivalli halusi ohjata kiusaamisen vastaiseen työhön Ole muutoksentekijä -kampanjalla. (SSS)