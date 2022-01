Herola palasi cup-koitoksiin seitsemännellä sijalla – Norjan Riiber jälleen voittoon

Koronavirustartunnan pakottamalta tauolta kisoihin palannut Ilkka Herola oli seitsemäs, kun yhdistetyn maailmancupin viimeinen Pekingin olympialaisia edeltävä kilpailuviikonloppu alkoi Seefeldissä Itävallassa. Herolalle Seefeldin ”tripla” tuo olympiavalmiutta lähes kuuden viikon kisatauon jälkeen, ja Suomen yhdistetyn ykköstoivo kuvaili paluuta ”tasapainoiseksi”.

Herola lähti hiihto-osuudelle 14. sijalta, kun kovat tuulet estivät perjantain mäkiosuuden ja hiihtoon startattiin torstaisen mäen varakisan tuloksilla. Hiihtoajoissa Herola oli kolmas.

– Ihan mukava oli palata kilpailemaan, ja ihan tasapainoinen avaus. Harmittaa, että jouduttiin käyttämään varakisaa, se ei ollut (itselle) mikään hyvä kilpailuna eikä suorituksenakaan ihan optimaalinen, Herola mietti Hiihtoliiton tiedotteessa.

– Mutta tuolta lähtöpaikalta ihan hyvä hiihto. Tasapainoista menoa, ei sen puoleen mitään ongelmaa.

Kisan voitti mäkiosuuden jälkeen selvästi johtanut Norjan Jarl Magnus Riiber ennen Saksan Vinzenz Geigeriä ja maailmancupia johtavaa Itävallan Johannes Lamparteria. Geiger ja Lamparter olivat ainoat Herolaa nopeammin hiihtäneet.

Riiber neljän päässä Mannisesta

Riiber on voittanut kaikki kauden aikana kilpailemansa kahdeksan cup-kisaa, ja cup-uralla voitto oli hänelle 44:s. Kaikkien aikojen tilastossa hänen edellään on vain 48 voittoa ottanut Hannu Manninen. Riiberin tahti on tällä kaudella ollut niin ylivertaista, että Pekingissä ei muita voittajasuosikkeja ole.

– Täydellinen päivä. Minulla oli hyvä hyppy varakisassa, ja suuren etumatkan myötä oli aika helppoa hiihdossa. Tuntuu hyvältä palata kärkeen, Herolan tavoin edellisen cup-kisansa 19. joulukuuta Ramsaussa kilpaillut Riiber sanaili Norjan uutistoimisto NTB:lle.

Perttu Reponen oli 22:s, Jesse Pääkkönen 38:s ja Otto Niittykoski 47:s. Olympiajoukkueeseen Herolan tavoin valitulle Reposelle cup-pistesija oli kolmas tällä kaudella ja kolmas viiteen viime kisaan.

Seefeldin triplassa kisataan vielä lauantaina ja sunnuntaina. Pekingin olympiayhdistetyssä ensimmäinen kilpailu käydään 9. helmikuuta.

Janne Lehikoinen

STT

