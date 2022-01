Hiekoitussepeli ehti loppua Salossa, mutta nyt sitä taas saa

Viime viikolla alkanut pääkallokeli sai ihmiset sankoin joukoin sepeliostoksille Salossa. Kauppa kävi jopa niin hyvin, että hiekoitussepeli myytiin loppuun monessa paikassa.

Suurin osa kaupoista on kuitenkin saanut täydennystä varastoihin, ja sepeliä on taas tarjolla liukasteleville salolaisille.

Salon Hankkijalla sepeliä myytiin viime viikolla ennätysmäärä.

– Niin paljon ja nopeasti ei ole varmaan koskaan myyty. Hiekoitussepeli oli loppunut muutamasta muusta kaupasta jo aikaisemmin, ja ihmiset tulivat sitten Hankkijalle, kun meillä tavaraa oli vielä, sanoo myyjä Saija Leino .

Sepeliä tilattiin lisää keskusvarastolta heti menekin kasvaessa.

– Uusi kuorma on tulossa, Leino sanoo.

Hankkijan varastosta löytyy edelleen esimerkiksi hiekoitusmursketta ja leikkihiekkaa, jota käytetään perinteisemmin esimerkiksi lasten hiekkalaatikoissa. Leinon mukaan molemmat soveltuvat hyvin hiekoittamiseen.

Hankkijalta on ostettu liukkaudentorjuntaan myös kanakalkkia eli kalkkikivirouhetta.

– Se on yksi vaihtoehto, mutta se murenee helposti ja voi kulkeutua kenkien mukana sisätiloihin.

Meri- ja tiesuola sekä muut jäänsulatusaineet ovat niin ikään käyneet Hankkijalla hyvin kaupaksi viime päivinä.

Hiekoitussepeli loppui hetkellisesti myös Perniön RTV:ltä ja Halikon Prismasta. Molemmat paikat saivat kuitenkin nopeasti sepeliä jälleen myyntiin.

– Ei oota ei ole tarvinnut myydä asiakkaille, sillä korvaavia tuotteita on ollut koko aja tarjolla. Olemme myyneet muun muassa hiekkapuhallukseen käytettävää puhallushiekkaa, joka soveltuu mainiosti myös hiekoittamiseen, kertoo Perniön RTV:n myymäläpäällikkö Henri Heinonen .

Heinonen kertoo huomanneensa, että hiekoitusmurske on alkanut vallata alaa sepeliltä.

– Murske on huomattavasti kevyempää kuin sepeli ja sillä on omat hyvät puolensa.

Myös Hankkijalla on huomattu murskeen suosion kasvu.

– Hiekoitusmurske on tietyillä keleillä oikein hyvä vaihtoehto. Kovalla pakkasella se ei oikein toimi, kun se on niin kevyttä, mutta märälle pinnalle se on hyvä, koska se kelluu, Leino kertoo.

Leinon mukaan mursketta ostavat etenkin vanhemmat ihmiset.

– Murskeen käsittely ja levittäminen on helpompaa, kun se on kevyttä, hän sanoo.

Halikon Prisman myyntipäällikkö Mari Träsk kertoo hiekoitussepelin ja -murskeen loppuneen hetkellisesti viime viikolla kovan kysynnän takia.

– Liukkaudentorjuntaan käytettävien tuotteiden myynti on täysin kiinni ilmoista.

Träskin mukaan hiekoitussepeliä ja -mursketta on kuitenkin aina tilattavissa lisää.

– Sepelin ja murskeen saatavuuteen ei komponenttipula vaikuta, hän toteaa.

Samaa sanoo Hankkijan Leino.

– Sepeliä maailmassa kyllä on. Se vain täytyy ehtiä pakata, hän naurahtaa.

Salon torilla jaetaan hiekoitusmursketta

Salon torilla jaetaan viikonloppuna ilmaiseksi hiekoitusmursketta.

Mursketta jaetaan torilla lauantaina ja sunnuntaina. Jako alkaa lauantaina kello 9, ja mursketta jaetaan niin kauan kuin sitä riittää. Tempauksen järjestää Salon Hermanni-seura ry.

Mursketta on siirtolavallinen, ja lava tulee esiintymislavan lähistölle. Tapahtuman järjestäjät kehottavat ottamaan oman ämpärin mukaan.

Hiekoitusasiat ovat nyt Salossa vahvasti tapetilla, sillä myös aluevaaleissa on kampanjoitu hiekoitussepelin avulla.