Hollannin poliisi hajotti jättireivit koronamääräysten rikkomisen takia

Hollannissa poliisi hajotti lauantaina satoja ihmisiä keränneet reivit koronamääräysten rikkomisen takia Rijswijkissä maan keskiosassa. Reivit järjestettiin hylätyssä tehtaassa, kertoi paikallinen media.

Kymmenet poliisit menivät sisään tapahtumapaikalle ja sadat muut ohjasivat ihmisiä pois paikalta, sanoi Hollannin yleisradio NOS.

Poliisi otti kiinni useita juhlijoita, mutta alueellisen Omroep Gelderland -yleisradion mukaan paikalla ei puhjennut väkivaltaisuuksia.

Laittomiin reiveihin oli tullut ihmisiä läheltä ja kaukaa. Paikalliset ihmiset kertoivat nähneensä Ranskasta ja Saksasta, jopa Espanjasta ja Italiasta saapuneita ajoneuvoja.

– Kyse on laittomasta juhlasta, joten se on kielletty, tviittasi pormestari Josan Meijers.

– Sellainen ei ole sopivaa koronaviruskriisin aikana. (Terveyteen liittyvät) toimet koskevat jokaista, hän lisäsi.

Koronatartuntojen kasvun takia Hollannissa säädettiin roppakaupalla uusia rajoituksia joulun alla. Niiden mukaan muun muassa ei-välttämättömät baarit ja kaupat ovat kiinni 14. tammikuuta asti.

Ranskassa puolestaan laittomiin reiveihin oli kokoontunut noin 1 500 ihmistä pieneen Saint-Florentinin kuntaan, joka on parin tunnin automatkan päässä Pariisista. Paikallisen syyttäjäviraston kerrotaan tutkivan tapahtunutta.

Juttua korjattu 2.1. klo 3.10: Reivien Rijswijk-paikkakunta sijaitsee maan keskiosassa, ei eteläosassa.

STT