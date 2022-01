HS: Avin mukaan Uudenmaan kunnat eivät vaikuta rikkoneen tartuntatautilakia karanteenikäytäntöjen muutoksella

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Uudenmaan kuntien päätös muuttaa koronavirukseen liittyvää karanteeni- ja testaustoimintaansa ei ainakaan selkeästi vaikuta rikkovan tartuntatautilakia, kertoo Helsingin Sanomat.

Helsingin ja yhdentoista muun kunnan linjauksia kommentoi lehdelle Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Oona Mölsä. Hänen mukaansa lainsäädäntö asiassa ei ole täysin yksiselitteistä.

– Laki velvoittaa tiettyihin toimenpiteisiin, mutta toisaalta niitä toimenpiteitä on mitattava suhteessa tilanteeseen ja muihin velvoitteisiin, Mölsä sanoo HS:lle.

Mölsän tarkoittamia muita velvoitteita ovat terveydenhuollon kokonaisuuden toiminta sekä sen kaikkein kriittisimmät toiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiistaina STT:lle, että Uudenmaan kuntien linjauksissa on kyse tartuntatautilain mukaisen menettelyn noudattamatta jättämisestä.

Tartuntatautipäivärahasta ongelma

Koronaviruksen omikronmuunnos leviää nyt niin nopeasti, ettei tartuntojen jäljittämiseen kaikkialla enää pystytä. Uudellamaalla useat kunnat kertoivat alkuviikosta, että ne luopuvat pääosin jäljittämisestä ja karanteenien asettamisesta. Tämän lisäksi ohjeistettiin, ettei lieväoireisen tule hakeutua laboratoriotestiin, jollei kuulu riskiryhmään.

Mölsä sanoo HS:lle, ettei ota kantaa yksittäisten kuntien toimiin, mutta yleisellä tasolla epidemiatilanne on kyseisissä kunnissa erittäin haastava. Tämä huomioiden testaus- ja karanteenitoimintaa on Mölsän mukaan pyritty priorisoimaan tarkoituksenmukaisesti ja lainsäädäntö huomioiden.

Avi valvovana viranomaisena seuraa kuntien toimintaa jatkuvasti, Mölsä sanoo.

Kuntalaisten ja yritysten kannalta Uudenmaan kaupunkien päätös on ongelmallinen muun muassa siksi, että mikäli ihmisellä ei ole laboratoriotestillä varmennettua koronatartuntaa, oikeutta Kelan myöntämään tartuntatautipäivärahaan karanteenin tai eristyksen ajalta ei ole.

Tartuntatautipäivärahaan liittyviä käytäntöjä pitäisi selvittää perusteellisesti valtakunnallisesti, Mölsä sanoo HS:lle.

STM ja työmarkkinajärjestöt kertoivat keskiviikkona, että tartuntatautipäivärahaan liittyvää ongelmaa yritetään ratkaista pikaisesti. Pohdinnassa on muun muassa, miten tartuntatautipäivärahojen määräysoikeuden voisi laajentaa ainakin työterveyshuollolle, mutta mahdollisesti myös yleislääkäreille.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008534260.html

STT

Kuvat: