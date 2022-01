Huono sää ja koronatartunta-aalto vaikeuttivat Yhdysvalloissa lentoliikennettä

Yhdysvalloissa on jouduttu perumaan yli 2 600 lentoa lauantain aikana huonosta säästä ja koronatartunnoista johtuen. FlightAware-verkkosivuston mukaan hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa maailmanlaajuisesti oli peruttu yli 4 500 lentoa. Lisäksi lähes 3 500 lentoa oli myöhässä Yhdysvalloissa.

Pahimmissa ongelmissa oli Southwest-lentoyhtiö, joka oli joutunut perumaan 13 prosenttia lennoistaan. Lentokentistä isoimmissa ongelmissa on ollut Chicagon alueen kentät O’Hare ja Midway, joista lähtevistä lennoista on peruttu BBC:n mukaan yli tuhat. Alueelle on odotettavissa lumimyrsky.

Koronavirus on kiusannut myös lentoyhtiöiden työntekijöitä, joten lentoja on jouduttu perumaan tartuntojen ja altistumisten vuoksi. BBC kertoo, että Yhdysvalloissa on peruttu jouluaatosta lähtien yli 12 000 lentoa.

BBC:n mukaan lentoyhtiöt ovat houkutelleet työntekijöitä töihin ylimääräisillä korvauksilla. Ilmailualan ammattiliitot ovat kuitenkin kertoneet työntekijöiden pelkäävän koronatartuntoja tai myöhästymisten sekä peruttujen lentojen vuoksi vihaisia matkustajia.

New Yorkissa hurja määrä tartuntoja korkeasta rokotusasteesta huolimatta

BBC kertoo, että New Yorkissa on raportoitu ennätyksellisen korkeita koronatartuntalukuja, vaikka kaupungissa on korkea rokotusaste. Virus on iskenyt laajalla rintamalla kaupungin eri toimintoihin poliisista alkaen. Sen sijaan korkeista tartuntaluvuista huolimatta sairaalahoitoa tarvitsevien määrä ei ole noussut merkittävästi.

New Yorkin uusi pormestari Eric Adams aloitti lauantaina virassaan ja piti ensimmäisen puheensa. Hän muistutti puheessaan, että New York on selviytynyt tragedioista aiemminkin.

