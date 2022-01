Hyks: Etelä-Suomessa kuusi ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) silmätautien klinikalla on hoidettu lauantaihin puoleenpäivään mennessä yhteensä kuutta potilasta, jotka ovat saaneet uutenavuotena ilotulitevamman.

Potilaista viisi oli ohjattu hoidettavaksi muista sairaaloista: kaksi Hyvinkäältä, yksi Kuusankoskelta ja kaksi Lappeenrannasta. Yksi potilas oli vammautunut pääkaupunkiseudulla.

Vammautuneista yksi on alle 15-vuotias lapsi, neljä 18-20-vuotiaita miehiä ja yksi yli 50-vuotias mies.

Uusivuosi on ollut klinikalla kahta edellistä vilkkaampi. Hyksin mukaan klinikalla hoidettiin sekä viime että toissa vuonna samassa ajassa kolmea ilotulitevamman saanutta potilasta.

STT

