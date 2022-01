Hyväksikäytössyytösten kohteeksi joutunut prinssi Andrew luopui sotilasarvoistaan ja kuninkaallisista tehtävistään

Britanniassa kuningatar Elisabetin toiseksi vanhin poika prinssi Andrew on luopunut sotilasarvoistaan ja kuninkaallisista tehtävistään, kertoi Buckinghamin palatsi torstaina. Hän ei käytä enää HRH-titteliä eli häntä ei kutsuta enää kuninkaalliseksi korkeudeksi.

Palatsin torstaisen ilmoituksen mukaan Andrew ei enää sitoudu mihinkään julkisiin velvollisuuksiin ja puolustaa tätä tapausta yksityisenä kansalaisena, palatsi kertoo Twitterissä.

Palatsin mainitsemassa tapauksessa viitataan seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin syytöksiin. Keskiviikkona New Yorkin osavaltion tuomari torjui asianajajien vaatimukset Andrew’ta vastaan nostetun siviilikanteen hylkäämisestä.

61-vuotias Andrew on kiistänyt kaikki epäilyt. Häntä vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä. Siviilikanteella Virginia Giuffre vaatii korvauksia.

Jos juttua ei sovita, sen käsittely jatkuu oikeudessa kuluvan vuoden aikana.

Hyväksikäyttöepäily liittyy Jeffrey Epsteinin laajaan seksuaalirikosvyyhtiin

Andrew’n oikeuteen haastaneen Virginia Giuffren, 38, mukaan prinssi käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen vuonna 2001, kun hän oli 17-vuotias ja Yhdysvaltojen lain mukaan alaikäinen.

Hyväksikäyttöepäily liittyy edesmenneen liikemiehen, seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin laajaan seksuaalirikosvyyhtiin.

Prinssin asianajajien mukaan Giuffre ei olisi voinut haastaa Andrew’ta oikeuteen. Hän teki vuonna 2009 Epsteinin kanssa sopimuksen, jonka ehtoihin kuului, ettei Giuffre haasta oikeuteen ketään Epsteiniin liittyvää, jota olisi voitu kuvailla ”mahdolliseksi vastaajaksi”.

Giuffre sai sopimuksesta puoli miljoonaa dollaria.

Tehtävät jaetaan muille kuninkaallisille

Kaikki Andrew’n tehtävät on palautettu kuningattarelle, ja ne jaetaan muille kuninkaallisen perheen jäsenille, kertoi kuninkaallinen lähde BBC:n mukaan.

Jo vuonna 2019 Andrew vetäytyi julkisista tehtävistään Jeffrey Epstein -kohun seurauksena.

Puolustusministeriö ei kommentoinut Andrew’n sotilasarvojen palautusta kuningattarelle. Kyse on ministeriön mukaan palatsin asiasta.

Palatsin torstainen ilmoitus tuli sen jälkeen, kun yli 150 sotilasveteraania oli kirjoittanut kuningattarelle ja kehottanut tätä ottamaan pois Andrew’lta sotilasarvot ja -tittelit.

