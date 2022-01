Ilmatieteen laitos varoittaa tänään huonosta ajokelistä – korkeapaine tuo kovan pakkasen etelään perjantaina

Koko maassa vallitsee tänään huono ajokeli, varoittaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko.

Lunta satelee eri puolella maata. Eniten lunta on odotettavissa Kaakkois-Suomessa ja eteläisessä Suomessa. Kaakkoisrajan tuntumassa lunta voi sataa runsaat viisi senttiä, paikoin kymmenkunta.

Etelä-Suomessa lämpötila on nollasta viiteen pakkasasteeseen. Pohjois-Suomessa on kylmempää. Lapissa satava kuiva pöllyävä lumi tekee ajokelistä huonon, koska se heikentää näkyvyyttä.

Huomenna loppiaisena liikenteeseen lähteville ennustetaan normaalia talvikeliä.

Perjantaiksi Ilmatieteen laitos ennustaa korkeapainetta ja sen myötä kylmää välipäivää koko maahan. Lumisateet jäävät melko vähäisiksi.

Varsinkin lauantain vastainen yö voi olla hyvin kylmä. Maan etelä- ja keskiosissa voidaan käydä jopa 20 pakkasasteessa, Kokko kertoo.

Lauantaina päivällä saadaan lounaasta uusi sadealue ja sää lauhtuu maan länsiosassa. Maan itäosissa on lauantainakin 15-20 pakkasastetta vielä mahdollinen.

Sunnuntaille lumisadealue leviää maan etelä- ja keskiosaan. Lunta voi sataa viitisen senttimetriä maan länsiosassa ja muutama sentti erityisesti etelärannikolla.

Maan pohjoisosassa on sunnuntaina normaali talvinen ajokeli.

STT

