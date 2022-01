Ilolansaloa rakennettiin 20 vuotta sitten

Vanhustenhuollossa puhalsivat 1990-luvun lopulla uudet tuulet. Suomeen alettiin perustaa yhdistyksiä rakentamaan uudenlaisia palvelutaloja.

Salon Vanhus- ja Lähimmäispalvelu Salva ry. perustettiin 1999. Perttelin kunnan sosiaalityöntekijä Anne Juntti oli edellisenä vuonna siirtynyt Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton suunnittelijaksi. Hän näki, mitä maassa oli tapahtumassa ja ajatteli, että Salon seudun pitää olla muutoksessa mukana.

Juntti oli Perttelin vuosina oppinut, kuinka kankeaa ja vaihtoehdotonta vanhustenhuolto oli.

Näistä asetelmista alkaa Jarmo Vähäsillan kirjoittaman Salvan tarina.

Salon Seudun Sanomien entinen päätoimittaja Vähäsilta on toiminut Salvan puheenjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Ensimmäiset kymmenen vuotta yhdistystä johti Salon entinen kaupunginjohtaja Reijo Lindqvist .

Salolaisille Salva on yhtä kuin palvelukeskus Ilolansalo. Sen rakentaminen alkoi joulukuussa 2001, ja yhdistyksen voimainponnistus valmistui vuonna 2002. Saman vuoden alussa yhdistyksen sihteerinä aloittaneesta Anne Juntista tuli palkallinen toiminnanjohtaja.

Juntti jäi vastikään eläkkeelle, ja uutena toiminnanjohtajana on aloittanut Heli Koskela . Hänelläkin on pitkä Salva-tausta. Koskela aloitti keväällä 2000 Kotikunto-projektissa yhdistyksen ensimmäisenä palkattuna työntekijänä.

Yksityisen palvelutalon tarve oli Salossa ilmeinen. Kun Ilolansalo valmistui, omistus- ja vuokra-asunnot täyttyivät heti. Kaupunki puolestaan sijoitti paljon palvelua tarvitsevia asukkaita palvelukotiin.

Asuntojen kysyntä oli niin kovaa, että Ilolansalolle alettiin nopeasti miettiä laajennusta. Suunnitelma julkistettiin 2005.

Vähäsilta valittiin Salva ry:n puheenjohtajaksi kesken laajennushankkeen.

”Salva on paitsi palveluja tuottava, voittoa tavoittelematon yhdistys, myös grynderi, rakennuttaja, vuokranantaja ja moninaisten palvelujen myyjä. Noin 5,5 miljoonan euron liikevaihdolla Salva on keskisuuri yritys, iso työllistäjä ja veronmaksaja”, Vähäsiltä kuvaa yhdistystä.

Vuonna 2011 valmistui laajennus, joka kolminkertaisti Ilolansalon asuntokannan. Laajennukseen liittyvä palvelukoti valmistui jo vuotta aikaisemmin.

Vuodesta 2012 Ilolansalon asukkaina on ollut vanhusten lisäksi myös vaikeavammaisia. Vuonna 2014 Salva laajensi ympärivuorokautista kotihoitoaan Ilolansalon ulkopuolelle.

Ilolansalon asukasneuvosto on alusta asti toiminut asukkaiden äänitorvena henkilökunnalle ja yhdistyksen johtokunnalle – joskus myös kaupungin suuntaan. Asukasneuvosto on Salvan tavoin esittänyt, että kaupunki luopuisi hoitokäynneistä Ilolansalossa ja antaisi Salvan työntekijöiden hoitaa talon asukkaat. Toivetta ei ole kuultu.

Salon kaupunki on ollut koko ajan Ilolansalon suurin asiakas. Vähäsilta jakaa Salvan ja kaupungin suhteen kahteen kymmenvuotiskauteen.

Ensimmäisellä kaudella, vanhan Salon aikana, Salva ja kaupunki pääsivät neuvotellen vanhusten kannalta hyviin ratkaisuihin.

Tilanne muuttui kuntaliitoksen jälkeen. Vähäsillan mukaan se toi kaupunkiin uuden poliittisen ilmapiirin, ja ”kaikki uudet valtuutetut eivät olleetkaan sitoutuneet Salvaan ja Ilolansaloon”.

Salvan tarinassa todetaan, että 2011 oli ilon ja pettymyksen vuosi. Suuri ilonaihe oli laajennuksen valmistuminen. Pettymystä taas aiheutti Salon kaupungin vanhustyön virkamiesjohto ja sosiaali- ja terveyslautakunta: mikään Salvan ehdotuksista ei edennyt kaupungin elimissä.

Salvan ja Ilolansalon tarina alkoi muutoksesta, ja sen parinkymmenen vuoden mittaiseen historiaan mahtuu toinen suuri muutos. Markkinavoimat tulivat mukaan vanhustenhuoltoon.

Suuret hoiva-alan yritykset perustivat myös Saloon omia yksiköitään. Kaupunki puolestaan alkoi kilpailuttaa palveluita. Samaan aikaan tehtiin Salon seudun kuntaliitos.

”Periaatteeksi muodostui, että halvin tarjous voittaa. Hoivan laatua ei kilpailutuksissa osattu arvioida”, Vähäsilta kirjoittaa. Kaupunki halusi myös ostaa palveluja halvemmalla kuin se itse pystyi niitä tuottamaan.

Vähäsillan kirjan alaotsikko on: kaksikymmentä vuotta salolaisen vanhustenhuollon edistäjänä. Salva ry:n edistyksellisyydestä kirjassa on useita esimerkkejä, ja samalla kirjoittaja tekee selväksi, että Salon kaupunki ei ole aina pysynyt kehityksessä mukana.

Vähäsillan mukaan neuvottelut kaupungin kanssa ovat olleet aina pitkiä ja vaikeita. Salva ja kaupunki ovat ajatelleet suhteesta eri tavalla. Kaupunki ei ole halunnut ”kumppanuutta, joka takaisi Salvalle pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun ja jossa aidosti yhdessä yritettäisiin kehittää kaupungin vanhushuoltoa ikääntyvien ihmisten hyväksi.”

Salvan tarinassa vuorottelevat tapahtumien kuvaukset, aikalaissitaatit ja kirjoittajan kommentit, joilla hän pyrkii ”luomaan kuvaa kaupungin poliitikkojen ja virkamiesten toiminnasta”.

Loppusanoissaan Jarmo Vähäsilta toteaa kuitenkin, että kritiikistä huolimatta Salon kaupungin päätöksillä on aina ollut Salvan toiminnalle positiivisia vaikutuksia. Kaupunki on suhtautunut myötämielisesti rakennushankkeisiin, joita ilman Salva ei olisi sitä, mitä se nyt on.

Kaupunki on myös taannut Salvan ”miljoonaluokan lainat”. Ilman sitä suurten hankkeiden rahoitus olisi ollut vaikeaa, Vähäsilta kirjoittaa.

Salva ry: Asumista ja palveluita

Salva ry on yksityinen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Salva tarjoaa toiminta-areenan vanhenemisesta ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ihmisille, kehittää vanhustenhuoltoa ja lisää tietoa vanhenemisesta.

Salva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita apua tarvitseville.

Palvelukeskus Ilolansalon 131 palveluasunnosta osa on Salvan omistamia, osa yksityisten omistamia.

Ilolansaloon kuuluu kaksi palvelukotia: Ainokoti ja Aatoskoti.

Salva tarjoaa myös kotihoitoa, kuntoutuspalveluita, siivouspalveluita sekä seniori- ja muistineuvolan palveluita.

Salvan palveluksessa on yli 70 työntekijää.

Vapaaehtoistyöllä on ollut tärkeä rooli Salvan toiminnasta alusta asti.