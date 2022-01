Ilotulitteiden vuoksi karanneista koirista tehty reilut parikymmentä ilmoitusta – ”Karkureiden määrä tulee vielä kasvamaan”

Raketit paukkuivat ja ilotulitteet sinkoilivat taivaalle, kun uuttavuotta otettiin vastaan perjantai-iltana Suomessa. Vapaaehtoisvoimin toimivassa Etsijäkoiraliitossa oli varauduttu vilkkaaseen vuorokauteen puhelinpäivystystä vahvistamalla ja koirakot valmiudessa. Ilmoituksia räiskettä pelästyneiden ja karkuun juosseiden koirien omistajilta oli lauantai-iltaan mennessä tullut yhdistykselle 14. Soittoja karkureista alkoi tulla perjantaina päivällä ja ne jatkuivat yön yli.

– Kun raketti ammutaan jossain lähellä tai yllättävässä tilanteessa, koira lähtee ja hihna luistaa kädestä tai koira vetää itsensä valjaista irti, kuvailee Etsijäkoiraliiton puheenjohtaja Outi Liukkonen tyypillistä karkaamistilannetta.

Liukkonen uskoo, että uudenvuoden ilmoituksia tulee vielä lisää. Osa ihmisistä soittaa ja pyytää apua vasta parin päivän päästä koiran katoamisesta.

– Varmasti karkureiden määrä tulee vielä kasvamaan.

Tapauksia on ilmoitettu ympäri Suomen Lappia lukuun ottamatta.

Etsijäkoiraliitto tekee yhteistyötä Suomen etsijäkoirat ry:n ja Vainu eläinetsijäkoirat ry:n kanssa. Liukkosen tietojen mukaan kaikille yhdistyksille on tullut yhteensä reilut parikymmentä ilmoitusta ilotulitteiden vuoksi karanneista koirista.

Ilmoitukset vähentyneet selvästi

Ilmoitukset ovat kuitenkin vähentyneet selvästi vuoden takaisesta. Syyksi Liukkonen arvelee ainakin aktiivista tiedottamista. Yhdistys jakaa esimerkiksi vinkkejä, miten lemmikkien karkaamista voi ehkäistä.

– Toivoisin ja ajattelisin, että se on yksi syy, minkä takia karkureita on vähemmän. Ihmiset ovat osanneet varautua paremmin, Liukkonen sanoo.

Vuosi sitten karanneista koirista tuli yhdistykselle 35 ilmoitusta, samoin sitä edeltävänä uutenavuotena.

Suurin osa tänä viikonloppuna karanneiksi ilmoitetuista koirista oli lauantai-iltaan mennessä jo kotiutunut. Moni karkulainen palaa kotiin, kun pauke vaimenee ja tilanne ympärillä rauhoittuu.

– Aika paljon me olemme saaneet kotiutettua koiria ulkopuolisten ihmisten avulla. Ihmiset ovat poimineet karkureita kyytiin teiden varsilta ja ilmoittaneet asiasta sosiaalisessa mediassa tai poliisille, jota kautta omistajat on tavoitettu.

Helsingissä sijaitsevasta Viikin löytöeläinkodista esimerkiksi kerrottiin sunnuntaiaamuna STT:lle, että heille on tullut viikonloppuna jonkin verran ilmoituksia ja kyselyitä karanneista koirista. Suurin osa eläimistä oli päässyt kotiin kulkematta löytöeläintalon kautta.

Löytöeläintalon mukaan oikea omistaja löytyy tyypillisesti juuri sosiaalisen median avulla. Suosittu ryhmä on esimerkiksi Karkurit Facebookissa.

Etsijäkoira ei mene nenäkkäin karkurin kanssa

Aina ei sosiaalisen median voimakaan auta, ja silloin tarvitaan etsintöjä. Apuun lähtevät ohjaaja ja etsijäkoira, joka etsii karkulaista sen ominaishajun perusteella. Etsijäkoiraliiton puheenjohtaja Liukkonen korostaa, että tilanteissa, joissa etsijäkoira löytää karkurin, koirakko ei toimita koiraa kotiin.

– Koira ei mene koskaan nenäkkäin karkurin kanssa, koska karkuri todennäköisesti ottaa jalat alleen ja häipyy.

Sen sijaan etsijäkoira ilmaisee alueen, jossa karkuri on. Sen jälkeen omistajan vastuulla on houkutella koira takaisin esimerkiksi ruuan avulla. Jos karkuri ei houkuttelusta huolimatta palaa, koirakko saapuu paikalle jatkamaan etsintöjä.

Uudenvuoden karkuri jää Liukkosen kokemuksen mukaan harvoin kokonaan kadoksiin.

– Esimerkiksi viime vuonna kaikki koirat löytyivät. Pisimmillään koirien löytäminen kesti useita viikkoja, mutta kaikki löytyivät hengissä.

Marja Juonala, Eetu Halonen

STT

