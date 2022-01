Intian koronatilanne huononee taas – vaalikampanjointia on siirretty verkkoon

Intiassa on peruttu vaalikampanjatapahtumia huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Raportoitujen tartuntojen määrä on lähes kolminkertaistunut parin päivän aikana.

Yli 200 miljoonan asukkaan Uttar Pradeshin osavaltiossa järjestetään vaalit ensi kuussa, ja kampanjatapahtumissa on ollut valtavia ihmisjoukkoja. Nyt terveysalan asiantuntijat ovat varoittaneet tartuntamäärien eksponentiaalisesta kasvusta ja monet kaupungit ovat asettaneet rajoituksia, ja siten myös useat puolueet ovat keskeyttäneet kampanjatapahtumien järjestämisen ja ryhtyneet kampanjoimaan virtuaalisesti.

Viime vuoden keväällä koronavirus levisi Intiassa rajusti, ja sekä sairaalat että krematoriot olivat täpötäysiä. Tuolloin tartunnoista syytettiin osittain vaalikampanjatapahtumia.

Hallituksen terveysneuvonantajat ovat kertoneet, että kaupungeissa tartuntoja aiheuttaa nyt omikronmuunnos, joka todettiin ensimmäisen kerran Intiassa viisi viikkoa sitten.

Vuorokauden aikana Intiassa todettiin yli 90 000 uutta tartuntatapausta, ja Mumbain kaupungissa on kirjattu päivittäinen ennätys koko pandemian ajalta. Amritsarissa lähellä Pakistanin rajaa yli sata Italiasta saapuneen tilauslennon matkustajaa sai paikallisen median mukaan positiivisen tuloksen koronatestistä.

Delhi on määrännyt kaikkia paitsi välttämätöntä työtä tekeviä työntekijöitä pysymään sisällä tulevan viikonlopun.

STT

