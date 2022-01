Italiassa istuva presidentti suostuteltiin jatkokaudelle poliittisen kriisin välttämiseksi – kierroksia ehdittiin käydä kahdeksan

Italiassa istuva presidentti Sergio Mattarella on valittu jatkokaudelle. Entinen perustuslakituomioistuimen tuomari oli aiemmin useaan otteeseen ehtinyt ilmoittaa, ettei ole halukas toiselle seitsenvuotiskaudelle, mutta italialaispuolueet saivat presidentin pään kääntymään.

– Minulla oli muita suunnitelmia, mutta jos niin on tarpeen, olen käytettävissä, hän sanoi parlamentin edustajien mukaan ennen äänestystä.

Mattarella sai vaaditut yli puolet annetuista äänistä vaalien kahdeksannella äänestyskierroksella. Vaadittu minimiäänisaalis oli 505, ja Mattarellaa äänesti 759 äänestäjää.

Italian erikoisessa presidentinvaalissa äänestävät parlamentin molempien kamarien jäsenet ja Italian eri alueiden delegaatit, yhteensä runsaat tuhat ihmistä. Äänestyskierroksia on järjestetty tällä kertaa aluksi yksi ja perjantaista alkaen kaksi päivässä. Valintaan olisi vaadittu ensimmäisillä kolmella kierroksella ainakin kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, mutta sitä seuraavilla kierroksilla riitti yli puolet.

80-vuotiaan, luotettavana pidetyn ja suositun Mattarellan valinta on päätös viikkoja kestäneelle väännölle siitä, pitäisikö arvostettu pääministeri Mario Draghi valita presidentiksi. Monen huolena on ollut, että pääministerin lähtö olisi jättänyt hallituksen tuuliajolle epävarmana aikana.

Presidetti vannonee virkavalansa keskiviikkona tai torstaina.

Arvostusta yli puoluerajojen

Ensimmäisenä Mattarellan valintaa julkisesti ehdotti laitaoikeistolaisen Lega-puolueen johtaja, entinen sisäministeri Matteo Salvini. Myös muista puolueista löytyi kannatusta Mattarellan jatkolle. Sitten presidenttikisasta vetäytynyt entinen pääministeri Silvio Berlusconi sanoi Forza Italia -puolueensa aikovan pyytää presidenttiä ”tekemään suuren uhrauksen”.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun istuva presidentti valitaan jatkamaan. Vuonna 2013 Giorgio Napolitano valittiin jatkoon, kun maassa ratkottiin hajanaiseen lopputulokseen päättyneiden parlamenttivaalien aiheuttamaa poliittista umpikujaa. Napolitano toimi tehtävässä miltei kaksi vuotta, kunnes vuonna 2015 ilmoitti eroavansa korkean ikänsä takia.

Sisilialainen Mattarella on pyrkinyt olemaan kansaa yhdistävä hahmo viiden eri hallituksen ja Italiaa kovin koetelleen koronaviruspandemian aikana. Hän on kerännyt arvostusta yli puoluerajojen.

Lähtökohtaisesti presidentti valitaan seitsemäksi vuodeksi. Mattarella ei kuitenkaan välttämättä istu kautta loppuun asti, vaan hän voi maan tilanteen muututtua päättää erota.

Italiassa presidentin rooli on suurelta osin seremoniallinen. Tehtävä voi kuitenkin nousta keskeiseksi poliittisissa kriiseissä, jolloin presidentti voi hajottaa parlamentin, valita uuden pääministerin ja olla antamatta mandaattia haurailta koalitioilta.

Talousväki tykkää Draghista

Entinen Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi on ollut pääministerinä vajaan vuoden, ja hän on ollut avainasemassa Italian velkaantuneen talouden elvyttämisessä. Italian on määrä saada miltei 200 miljardia euroa EU-rahoitusta, mutta raha on kytketty uudistusohjelmaan, jonka aikataulu on tiukka.

Kansainväliset sijoittajat ovat seuranneet presidentinvaalia tarkasti huolissaan aikataulujen venymisestä. St. Gallenin yliopiston makrotaloustieteen professori Guido Cozzi sanoi aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että Mattarellan valinta olisi rahamarkkinoiden näkökulmasta erinomainen ratkaisu, sillä näin Draghi pysyisi hallituksen johdossa ja suunnitellut rahoitukset ja investoinnit olisivat taatut toiseksi vuodeksi.

Lisäksi Draghi on onnistunut pitämään puolueiden välisen nahistelun kurissa.

Mattarellon valintaa Draghi kutsui ”hienoiksi uutisiksi italialaisille”.

