Jalankulkijoita päivystykseen, autoja ojaan – liukkauden pitäisi helpottaa Salossa loppuviikosta

Viime päivät ovat olleet erittäin liukkaita, mikä on saanut monet autoilijat suistumaan ojaan ja jalankulkijat menettämään tasapainonsa.

– Kaatuneita asiakkaita on hakeutunut päivystykseen ajoittain enemmän. Lähinnä kaatumiset ovat aiheuttaneet nyrjähdyksiä, venähdyksiä, murtumia sekä pään kolhaisuja, kertoo Salon terveyskeskuksen päivystyksen osastonhoitaja Tuija Skarp.

– Kaiken kaikkiaan väki on pysynyt yllättävän hyvin pystyssä. Tällaista keliä on ollut nyt jo useamman päivän peräjälkeen, joten ehkä ihmiset osaavat noudattaa varovaisuutta ja käyttää liukuesteitä, hän arvelee.

Erityisesti kaatumisia aiheuttivat perjantai-iltapäivän liukkaus ja maanantaiaamuna jään päälle satanut ohut lumikerros.

– Päivystyksessä nämä ajankohdat näkyivät asiakasryöppyinä, Skarp kertoi maanantaina aamupäivällä.

Jos sattuu liukastumaan, ensiavuksi Skarp neuvoo nostamaan loukkaamansa raajan kohoasentoon, kietomaan sen tukisidokseen ja viilentämään kylmäpakkauksella.

– Tämä siksi, että turvotusta saataisiin hillittyä. Ja tarvittaessa voi ottaa särkylääkettä.

Myös autoteillä on liukasteltu, mikä on tiennyt töitä muun muassa hinausliikkeille. Halikon Hinauksen autonkuljettaja Sami Wirtanen kertoo, että kiirettä on pitänyt jo monta päivää.

– On ollut perusojaanajoja, joista on selviydytty onneksi peltivaurioilla. Hinattavana on ollut kaikkea laidasta laitaan, takseista pikkubusseihin. Myös linja-autoja on ollut pulassa.

Erityisen haastavaa oli Wirtasen kokemuksen mukaan sunnuntaina.

– Silloin oli harvinaisen liukas. Työkaveri esimerkiksi joutui odottamaan tunnin, että hiekoitustraktori tuli ja hän pääsi asiakkaan luokse.

– Varsinkin pienillä teillä on ollut vaikeuksia. Joissakin tapauksissa, mäkisillä ja mutkaisilla mökkiteillä, on jouduttu sanomaan asiakkaille, että hinausauto ei vain pääse perille. Onneksi kaikki autot on kuitenkin saatu irti traktoreilla tai muilla keinoin. Maanantaina pieni pakkanen on helpottanut tilannetta, Wirtanen kuvaili maanantaina iltapäivällä.

Autohinaus Tahvanaisen yrittäjä Tero Salo toteaa, että hinauskeikkoja on ollut tasaista tahtia, mutta suurta piikkiä ei ole ollut.

– Yöt on saanut nukkua ihan rauhassa. Enimmäkseen hinauksia on ollut silloin, kun ihmiset menevät töihin ja pääsevät töistä.

Salo sanoo, että sivuteillä suistumisia sattuu enemmän.

– Niitä ei ole joko hiekoitettu tai aurattu, tai sitten on aurattu liian hyvin ja tiestä on tehty jääkenttä.

Viime päivien aikana ojaan on päädytty Salon mukaan muun muassa Merikulmantiellä.

– Se on urittunut, ja siellä auto lähtee helposti lapasesta.

Salon kaupunki pyrkii parhaansa mukaan torjumaan katujen ja kevyen liikenteen väylien liukkautta. Töitä tehdään sen eteen kaikkina päivinä, sunnuntait mukaan lukien.

– Keli on nyt kovin sahaavaa, ja kyllä se työllistää meitä paljon, erityisesti hiekoitus, myöntää Salon kaupungin katumestari Markus Romppanen.

– Hiekoitamme joka päivä, mutta kun kelit vaihtelevat, saattaa olla, että hetken päästä ei näytä siltä, kun sataa vettä ja sepeli painuu jään sisään, hän toteaa.

Viimeksi perjantaina ja sunnuntaina tehtiin kattavampi hiekoitus eli hiekoitettiin kaikki pää- ja kokoojakadut, asuntokadut ja kevyen liikenteen väylät. Bussireittejä pidetään sulana suolauksella.

Maanantaina lisättiin hiekkaa pää- ja kokoojakaduille, liikenneympyröihin ja mäkiin sekä kevyen liikenteen väylien valumavesipaikkoihin.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula sanoo, että liukkauteen saa varautua vielä ainakin tiistaina ja keskiviikkona teillä, joilla hoitotoimenpiteitä ei ole tehty.

– Jää pysyy koko viikon, ja välillä tulee vielä hiukan lunta päälle, mikä vain pahentaa tilannetta, hän toteaa.

Loppuviikosta liukkautta helpottaa kuitenkin runsaampi lumisade. Hoppulan mukaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä saattaa sataa hieman lunta. Keskiviikkopäivän aikana kevyt ripottelu jatkuu, mutta keskiviikon ja torstain välisenä yönä lunta voi tulla jo yli 10 senttimetriä. Lumisade jatkuu myös torstaipäivänä, aina perjantaiaamuun asti.

– Keskiviikon vastaisesta yöstä alkaen, perjantaiaamuun mennessä, voi sataa yhteensä yli 15 senttimetriä lunta. Se jo pakkautuu ja helpottaa liukkautta, Hoppula sanoo.