Kisatauolta palannut Joensuu ankkuroi Vantaan Hiihtoseuran pariviestin SM-kultaan

Vantaan Hiihtoseura on voittanut maastohiihdon pariviestin naisten Suomen mestaruuden Imatralla. Kultamitalijoukkueessa hiihtivät Anni Kainulainen ja Jasmi Joensuu, joka ratkaisi voiton ankkuriosuudella ennen loppukiriä.

Joensuu palasi SM-kisoissa kilpaladuille ensi kertaa sitten ennen joulua hiihdetyn Dresdenin maailmancupin.

– Treenijakso on onnistunut tosi hyvin, koska pääsin aika helpolla. Olen tehnyt hyviä tehotreenejä ja pidempiä treenejä Rovaniemellä. Lisäksi olen tehnyt voimaharjoittelua, Joensuu kertoi Ylen tv-haastattelussa ja sanoi harjoitelleensa kovina pakkaspäivinä sisätiloissa hiihtomatolla.

Aiemmin Hämeenlinnan Hiihtoseurassa mitaleita kahminut Kainulainen edustaa nyt vantaalaisseuraa. Hän taisteli osuuksillaan Vuokatin Eveliina Piippoa vastaan.

– Tiesin, että Eve iskee mäkiin, mikä on minulle myrkkyä, Kainulainen kertoi ja iloitsi siitä, että Joensuu sai luotua hänelle hyvät asemat osuuksille.

Hopealle ylsi Vuokatti Ski Team Kainuu joukkueella Piippo ja Jasmin Kähärä. Pronssille hiihti Kainuun Hiihtoseura kaksikolla Johanna Ukkola ja Anni Alakoski.

Pariviesti hiihdettiin vapaalla hiihtotavalla. Viidenneksi yltäneessä Kontiolahden Urheilijoiden kakkosjoukkueessa oli mukana ampumahiihtouransa lähes kaksi vuotta sitten päättänyt Kaisa Mäkäräinen.

Karppanen piti Mäen takanaan, Imatran Urheilijat juhli SM-kultaa kotiladuillaan

Miro Karppanen piti maajoukkuehiihtäjä Joni Mäen loppusuoralla takanaan ja johti Imatran Urheilijat kotiladullaan pariviestin SM-kultaan. Karppasen joukkuekaverina Imatran joukkueessa hiihti Olli Ahonen.

Mäen ankkuroima Pohti Ski Team oli kakkonen 0,87 sekunnin erolla. Mäen kanssa viestiä vei vapaalla hiihtotavalla Juuso Haarala.

Pronssille hiihti Kuusamon Erä-Veikot kaksikolla Niko Husu-Juuso Tossavainen.

