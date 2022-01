Joka neljännellä työnantajalla on henkilöstöä lomautettuna tai irtisanottuna, selviää EK:n koronakyselystä

Joka neljännellä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) koronakyselyyn vastanneella työnantajalla on henkilöstöä lomautettuna tai irtisanottuna.

Kyselyn mukaan kolmannes Suomen kaikista työnantajayrityksistä raportoi kiristyneiden koronatoimien haittaavan niiden toimintaa merkittävällä tavalla. Loppuvuonna kiristyneet koronarajoitukset koettelevat erityisesti alle kymmenen hengen työnantajia sekä palvelusektoria. Palvelusektorilla merkittävää haittaa kokee puolet yrityksistä.

Kuitenkin konkurssiuhka on työnantajayrityksissä nyt vähäisempi kuin viime keväänä.

Yritysten kritiikki päättäjiä kohtaan on voimistunut. Yli 70 prosenttia yrityksistä antaa hallitukselle heikon arvosanan koronatoimista ja vajaa 15 prosenttia hyvän arvosanan koronakriisin hoitamisesta. Viime huhtikuussa osuudet olivat noin 65 ja 20 prosenttia.

Kuntapäättäjät ja aluehallintoviranomaiset saavat hieman myönteisemmät arviot.

Etätyö hankaloittaa yritysten toimintaa

Etätyösuositus palautui voimaan loppuvuodesta. Kyselyn tulokset kertovat, ettei etätyö sovellu kaikille yrityksille ja kaikkiin työtehtäviin. EK:n tiedotteen mukaan yli 70 prosenttia yrityksistä on sellaisia, joissa laaja ja pitempikestoinen etätyö vaikeuttaa merkittävästi toimintaa tai etätyö ei ole juuri mahdollista. Kyse on pääosin mikro- ja pienyrityksistä, joissa asiakaspalvelu tapahtuu fyysisin kohtaamisin.

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot ja etätyön lisääntyminen ovat supistaneet yritysten toimitilatarpeita. Joka viides yritys arvioi toimitilatarpeensa pienentyvän jo lähitulevaisuudessa. Noin seitsemän prosenttia yrityksistä ennakoi kuitenkin tarvitsevansa lisää toimitilaa.

Kyselyyn vastasi tammikuussa noin 1 300 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Aineiston analysoimisessa on käytetty painokertoimia, jotta tuloksia voidaan yleistää suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

Emmi Tilvis

STT

