Joutsenten Vuosi – salolainen jalkapallo nousee tänä vuonna sille paikalle, jossa sen olisi aina pitänyt olla

Vuoden 2021 piti olla urheilun Toivon Vuosi.

Pandemian piti kaartua jo keväällä loppusuoralle ja urheilun palata kohti normaalia, mutta edessä olikin kaksi uutta ja entistä kivisempää kierrosta täynnä epävarmuutta.

Kierrosten välissä Salossa tehtiin palloiluhistoriaa: Vilpas voitti vihdoin ja LP Viesti taas Suomen mestaruuden. Salosta tuli todistettavasti suomalaisen sisäpalloilun pääkaupunki ja Salohallista sen episentrumi, joskin normaalia kolkompi sellainen.

Mutta mitä pidemmälle vuosi kulki, sitä epävarmemmaksi kaikki muuttui. Vuoden lopussa olo oli kuin hamsterilla juoksupyörässä.

Juuri nyt onkin vaikea kuvitella, miksi vuosi 2022 olisi urheilun Toivon Vuosi.

Maailman (talvi)urheilevan nuorison pitäisi kokoontua kuukauden päästä Pekingin talviolympialaisiin – ajatus on päivä päivältä absurdimpi.

Maailman suurin ja kaunein turnaus, jalkapallon MM-kisat, pitäisi alkaa marraskuussa Varsinais-Suomen kokoisessa öljy- ja riistovaltio Qatarissa – ajatus on niin sairas, että mielen oma suojausmekanismi hylkii sitä avajaisiin asti.

Salolaisessa urheilussa vuosi 2022 on kaikesta epävarmuudesta huolimatta mielenkiintoinen.

LP Viestin ja Vilppaan aikataulussa etenevien mestaruusuusintojen lisäksi keskikesällä Salossa järjestetään (toivottavasti) 29 eri lajia sisältävä SM-viikko, jonka kaltaista tapahtumaa ei tässä kauppalassa ole koskaan koettu.

Salolaisen urheiluvuoden 2022 mielenkiintoisinta asiaa on kuitenkin rakennettu jo viime syksystä asti. Tarkemmin ottaen vuodesta 2002, vielä tarkemmin vuodesta 1956 tai ehkä sittenkin yli sata vuotta.

Oli miten oli: vuonna 2022 salolainen jalkapallo astuu kauan odotetun viimeisen askeleen eteenpäin ja ottaa sen aseman, joka sillä olisi pitänyt aina olla.

Jalkapallo on ollut Salon suurin urheilulaji käytännössä aina, mutta suosittua se on ollut vain ohikiitävinä hetkinä: Jyrki Niemisen ja Aulis Laineen Wilpas vuonna 1973, Petri Jakosen rakentama SalPa Ykkösessä 2001.

Seurojen välinen kilpailu, puhumattakaan valtakunnallisesta kilpailusta, on ollut jalkapallossa kovempaa kuin muissa lajeissa.

Jo pelkästään se, että kaupungin ykkösseura SalPa on pystynyt pelaamaan 20 peräkkäistä kautta Kakkosessa on poikkeuksellinen saavutus. Varsinkin, kun taloudelliset resurssit ovat olleet rajalliset: SalPa on raapinut sponsorimarkkinoilta sen, mitä liigastatuksella neuvottelevilta LP Viestiltä ja Vilppaalta on jäänyt raapimatta.

Nyt asetelma on muuttunut.

Vuonna 1956 perustetun SalPan edustusjoukkue yhtiöitti syksyllä toimintansa (Swan Business & Sports Oy). Johtoon nousi Tero Karintin vetämä seitsemän hengen sijoittajaryhmä, jolla työhistorian ja verotietojen perusteella riittää sekä vetoa että pitoa.

Todisteeksi siitä SalPa hankki ensin omat pojat Elmo Heinosen ja Oskari Jakosen takaisin. Sen jälkeen SalPa räjäytti pankin hankkimalla Mestarien liigassa ja MM-kisoissa pelanneen nigerialaisen Taye Taiwon.

Yhtäkkiä joulukuussa 2021 vuoden pimeimpänä aikana SalPasta puhuttiin enemmän kuin kertaakaan koko 2010-luvulla.

Suomalaisessa jalkapallossa ja urheilussa ylipäätään riittää esimerkkejä seuroista, jotka loivat laajasti ylistetyn menestystarinan joilla oli nopea alku ja vielä nopeampi loppu. Näissä ”buumeissa” on se yhtäläistä, että niistä oli enemmän haittaa kuin hyötyä niin seuralle, lajille kuin koko kaupungille.

Siksi SalPan uuden ajan alku herättää aiheellisia epäilyjä.

Miten sitoutuneita Karinti ja hänen taustaryhmänsä ovat SalPaan ja Saloon?

Onko SalPa sijoittajille vain mielenkiintoinen kokeilu ja harmiton harrastus?

Mitä jos SalPa ei nousekaan ensimmäisellä eikä toisellakaan yrityksellä Ykköseen?

Mitä jos salolaiset eivät edelleenkään halua katsoa jalkapalloa paikan päällä?

Uuden SalPan haasteet ovat valtavia, mutta niin ovat myös sen mahdollisuudet.

Tero Suonperän valmentaman joukkueen materiaali riittäisi jo nyt Ykköseen, edustusjoukkueen takana on kohtuullisen vahva emoseura sekä mainiot olosuhteet.

Ja onhan salolainen urheiluväki kiintynyt viime vuosina nopeasti kaikkeen uuteen ja mielenkiintoiseen: Kiekkohait ja IBK MedA pelasivat SalPan tavoin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla ja olivat pienen hetken koko kaupungin huulilla.

Mutta SalPa ei hae pientä hetkeä huulilla vaan pysyvää paikkaa sydämessä.

Alku on ainakin lupaava: vuosi 2022 on Joutsenten Vuosi.