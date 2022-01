Kaapo Kähkönen torjui Minnesotan voittoon Bruinsista

Jääkiekon NHL:ssä Kaapo Kähkönen on torjunut Minnesota Wildin vierasvoittoon Boston Bruinsista. Wildin 3-2-voitto ratkesi jo toisessa erässä.

Kähkönen pysäytti pelissä 36 laukausta 38:sta. Hänen Bruins-kollegansa Jeremy Swayman torjui pelissä 27 laukausta.

Ottelun avausmaalia oli rakentamassa Bostonin Erik Haula. Osuman laukoi Kähkösen verkkoon lopulta Taylor Hall. Syöttöpiste on Haulan kauden kuudes.

Minnesota heilutti Bruinsin verkkoa kahdesti ensimmäisessä erässä. Se teki vielä yhden maalin, kun toista erää oli pelattu alle 13 minuuttia. Bruins kavensi vielä yhdellä maalilla.

Kolmannessa erässä ei tehty maaleja.

New Jersey Devils vei voiton Patrik Laineen edustamasta Columbus Blue Jacketsista. Peli päättyi 3-1 kotonaan pelanneen Devilsin hyväksi.

Ensimmäinen erä päättyi 1-1-tasatilanteessa. Toisessa erässä ei maaleja nähty. Päätöserässä joukkue onnistui kahdesti.

Columbuksen maalilla urakoi Joonas Korpisalo. Hän torjui pelissä 25 laukausta 27:stä. Devilsin viimeinen maali tehtiin tyhjään maaliin.

Kapanen avitti Penguinsin voittoon

Pittsburgh Penguins rökitti kotonaan pelanneen Philadelphia Flyersin. Voitto irtosi maalein 6-2.

Penguins laukoi aloituserässä kolme maalia, kun isäntien saldo oli erän päätteeksi vielä nollassa. Toisen erän ainoa osuma oli Flyersin kavennusmaali.

Päätöserässä Pittsburgh tykitti kolmesti, Philadelphia kerran.

Penguinsin Kasperi Kapanen syötti joukkueensa neljännen maalin. Suomalainen sai pelistä kymmenennen syöttöpisteensä tällä kaudella. Hänen tehopisteensä ovat tältä kaudelta nyt 7+10.

Pelissä eniten maaleja teki Penguinsin Bryan Rust, joka teki pelin kaksi ensimmäistä maalia.

