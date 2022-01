Katri Lylynperä jäi sprintissä vaille totista vastusta

Katri Lylynperä oli melko ärtynyt Suomen mestari Imatran SM-kisojen vapaan hiihtotavan sprintin jälkeen. Lylynperä olisi halunnut hiihtää kisoissa pariviestin ja normaalimatkan, mutta joutui antamaan sprintissä olympianäyttöä valmennusjohdolle.

Alun perin olympiavalinnat piti tehdä vain kansainvälisten näyttöjen perusteella, mutta suunnitelmat muuttuivat, kun Les Rousses perui kilpailunsa Ranskan koronatilanteen takia.

– Olin vetänyt edeltävän harjoitusjakson kuormaa aika pitkälle, ja palautuminen oli ennakoitua huonompaa. Ajattelin, ettei sillä ole merkitystä, mutta sitten suunnitelmat muuttuivat. Sain kuulla, että SM-kisat vaikuttaa olympialaisiin, Lylynperä kertoi.

– Otin muutaman palautumispäivän lisää, koska halusin tulla tänne palautuneena. Kuormittuneessa tilassa on vaikeampi hiihtää sprinttiä kuin distanssimatkoja.

Ylimääräiset lepopäivät harmittivat Lylynperää, koska sairastelu verotti hänen harjoitteluaan merkittävästi joulukuussa.

– Minulla on yllättävän vähän hyviä harjoituspäiviä, vaikken ole kilpaillut joulukuun alkupuolen jälkeen.

Sairastelu vei 10 päivää

Lylynperä aloitti maailmancupin upeasti hiihtämällä Rukan sprintissä viidenneksi marraskuun lopussa. Joulukuun maailmancupit Lillehammerissa ja Davosissa epäonnistuivat.

– Lillehammerin karsinnassa oli 19 astetta pakkasta. Se meni huonosti, ja kylmä kävi keuhkoihin. Viikonloppu meni hengityspuolen kanssa vähän pipariksi, ja Davosin jälkeen sairastuin, Lylynperä kertoi vaikeuksistaan.

Lylynperä välttyi koronalta ja pahemmalta sairaudelta, mutta harjoitteluun tuli pitkä lovi.

– Olin viisi päivää kipeänä. Pääsin välissä harjoittelemaan pari päivää, mutta sain sitten kolmannesta koronarokotteesta kuumereaktion. Sitä kautta sairastelu venyi kymmeneen päivään, Lylynperä jatkoi.

– Pääsin vasta joulun aikaan harjoittelemaan.

Sen takia jo parin päivän tinkiminen harjoitussuunnitelmasta harmitti.

Jännittävät valinnat

Imatralla Lylynperä voitti sprinttimestaruuden ylivoimaisesti, kun vauhdikkain kilpakumppani Jasmin Kähärä kaatui. SM-hopeaa hiihtänyt Josefiina Böök jäi yli neljä sekuntia, ja Maaret Pajunoja hiihti kolmanneksi.

– Meni ihan suunnitelman mukaan. Finaali piti voittaa ja se on tässä, Lylynperä totesi ja harmitteli samalla ennalta vaikeimman vastustajan kaatumista.

Seuraavaksi Lylynperä joutuu jännittämään olympiavalintoja. Pekingin olympialaisiin on valittu naishiihtäjistä Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen. Ryhmää täydennetään tiistaina niin, että seitsemän olympiaedustajan kiintiöstä jää vain yksi paikka Planican maailmancupin varaan.

– Toivon, että valitaan, Lylynperä sanoi mahdollisuuksistaan.

Samalla Lylynperä arveli, että paikka olisi varma, jos hänellä olisi maailmancupista viides tila normaalimatkoilta.

– Jos jollakin distanssihiihtäjällä olisi maailmancupista sija viisi, tätä valintakeskustelua ei käytäisi, Lylynperä jatkoi.

– Sama tilanne ”Jaskan” (Jasmin Kähärä) tapauksessa.

Olympialaisissa hiihdetään helmikuussa, mutta tiistai ratkaisee myös Lylynperän lähiviikkojen ohjelman.

– Suunnitelmat tästä eteenpäin ovat täysin auki. Pitää miettiä, hiihdänkö Planican maailmancupissa. Samaan aikaan on olympialaisten valmistautumisleiri, Lylynperä pohdiskeli.

– Pitää keskustella valmennusjohdon kanssa tässä kohtaa.

