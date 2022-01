Katso kuvat! Salo peittyi runsaaseen lumeen Valtteri-myrskyn jäljiltä – sähköt ovat poikki liki tuhannelta salolaistaloudelta

Salo on saanut runsaan lumipeitteen viikonlopun aikana. Ilmatieteenlaitos kertoi myöhään lauantai-iltana, että Valtteriksi ristitty lumimyrsky toi Saloon 22 senttimetriä lunta, mikä oli siihen mennessä suurin lumikertymä Suomessa.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan sunnuntaina iltapäivällä Kiikalan lentoaseman mittausasemalla lumen syvyys on 32 senttiä. Someron Salkolassa lunta on peräti 41 senttiä. Lumen määrä vaihtelee seudulla runsaasti, sillä esimerkiksi Kemiönsaaren havaintoasemalla lunta on 10 senttiä.

Lumi jää maahan alkavalla viikolla, sillä sääennusteiden mukaan Suomen virtaa kylmää ilmaa ja lämpötila on pakkasen puolella Salossakin. Kylmin päivä näyttäisi olevan torstai, jolloin päivälläkin lämpötila on -9 astetta. Alkuviikosta lämpötila on 6 pakkasasteen paikkeilla. Yöllä lämpötila kiristyy jonkin verran päivän lukemista.

Valtteri-myrsky on katkonut myös sähköjä kotitalouksilta. Carunan häiriökartan mukaan sunnuntaina iltapäivällä ilman sähköjä oli Salossa reilut 990 taloutta. Sähköt ovat poikki ainakin tietyissä kohtaa Kiskossa sekä Muurlassa.