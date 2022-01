Kattoremonttihuijarit kiusaavat omakotiasujia – näille näytetään välikatolta kuvattuja reikiä, mutta kuvat saattavat olla mistä tahansa

Seudulla liikkuvat kattoremonttihuijarit rasittavat omakotiasujia. Puoliväkisin katolle tunkevat ja sieltä ottamiksi väittämiään kuvia esitteleviä myyntimiehiä tuntuu käyvän ovilla kiusaksi asti. Useampi huijausyrityksen kohteeksi joutunut salonseutulainen on kertonut asiasta Salon Seudun Sanomien toimitukselle.

Salon Tupurissa asuva kahdeksankymppinen haluaa varoitella ihmisiä kattoremonttien ja vastaavien kaupustelijoista. Mies joutui huijausyrityksen kohteeksi jokin aika sitten.

– Ovikello soi ja portailla seisoi pari äijää. He sanoivat tekevänsä mielellään minulle kattoremontin. Totesin, että siinä tulikin 61:s tarjous samasta aiheesta.

Miehet kysyivät, onko talon omistaja käynyt tarkistamassa välikaton tilannetta.

– Muutamaan kymmeneen vuoteen en ole katolla ollut, mutta timpuri on siellä käynyt, eikä ole mistään ongelmista maininnut. Sanoin, että jos sinulla on kova halu kiivetä sinne, niin sen kun menet, salolainen kertoo.

– Aikansa hän siellä tuhtasi, tuli alas ja kysyi, haluanko nähdä hänen ottamiaan kuvia. Hän säpsähti, kun lohkaisin, että mahtavatko kuvat edes olla minun katoltani.

Kävi ilmi, että ensimmäiseksi esitelty huonokuntoisen katon kuva ei ollutkaan salolaisen talosta, mutta muista kuvista hänelle esiteltiin hänen katoltaan ”valkoista homeentapaista” ja ”repsottavaa pahvia”.

– Sanoin, että soittakaa tai tulkaa käymään kahden päivän päästä. Sen jälkeen tilasin timpurin katsomaan, vaatiiko katto korjausta niin kuin oli väitetty.

Timpuri konttasi katon läpi ja totesi, ettei siellä ole sen paremmin hometta kuin kosteusvaurioitakaan eikä märkää piipun vieressä. Roikkuva paperikin näytti siltä kuin se olisi vastikään kiskaistu.

– Kun kattofirman kaveri soitti, sanoin rauhallisesti, ettei katossani ole mitään vikaa. Hän tuskastui ja tiuskaisi, etteivät he minun urakkaani tarvitsekaan, koska heillä on muutenkin niin paljon töitä. Kehotin häntä parantamaan tapansa.

Somerolainen kampaaja Leena Nieminen koki viime toukokuussa samanlaista. Mies soitti ovikelloa ja pyysi päästä välikatolle katsomaan, missä kunnossa se on.

Alas tultuaan hän alkoi näyttää Niemiselle kuvia kännykästään. Talon omistaja pelästyi:

– Piipun kohdalla oli reikä, josta näkyi taivas! Mies laski remontin hinnaksi 17 000 euroa, ja lupasi tulla seuraavan viikon perjantaina tekemään papereita. Hän lohdutteli kotitalousvähennyksillä, kun murehdin hintaa ja lainanottoa, Nieminen kertoo.

– Juttelin tapahtuneesta lähipiirille ja kaikille asiakkailleni, kuten tapani on, ja onneksi monet varoittivat hyväksymästä ensimmäistä tarjousta. Monet sanoivat, että minun 180 neliön kattoni remontti ei tulisi maksamaan niin paljon. Tuntemani rakennussuunnittelija arvioi, että katon uusiminen maksaisi korkeintaan kymppitonnin.

Nieminen pyysi tutun rakennusmiehen tutkimaan kattonsa.

– Hän tarkisti sen kaverinsa kanssa päiväsaikaan, eikä löytänyt yhtään reikää tai mitään muutakaan ongelmaa mistään. Niin paljon kuin tänäkin vuonna on satanut, pitäisi välikaton jo notkua vesimäärästä ja talon lainehtia, jos katossa olisi reikä!

Myyntimies palasi tekemään sopimusta, eikä Leena Nieminen kehdannut sanoa tälle suoria sanoja, vaikka mies oli jäänyt kiinni valehtelusta.

– Sanoin, etten saanut lainaa. Hän antoi vielä mainoksensa, jos tulisin toisiin ajatuksiin.

Tarina sai uskomatonta jatkoa joulukuussa:

– Sama mies tuli oveni taakse toisen firman nimissä! Tällä kertaa hän tarjosi kattoremonttia 5 000 euroa halvemmalla, Nieminen äimistelee.

Nyt hän totesi miehelle, että hänen kattonsa on tutkittu, eikä siellä ole reikiä tai muutakaan vikaa. Leena Nieminen asuu vuonna 1992 valmistuneessa omakotitalossa, jonka katto ei ole uusimisen tarpeessa.

– Harmittaa, etten keväällä hoksannut katsoa hänen kännykästään kuvauspäivämääriä.

Salolaismies toteaa, että joka alalla on huijareita: kattofirmojen lisäksi ovelta ovelle kulkevat hormien ja viemäriputkistojen korjaajat sekä ovi- ja ikkunakauppiaat, jotka eivät kaikki ole rehellisiä.

Halikkolaispariskunnan taloon tunki puoliväkisin savuhormien paikkaaja. Tämä teki ”tutkimuksiaan” savupatruunoineen ja havaitsi savun kulkevan reittejä, joita sen ei pitäisi päästä kulkemaan. Todisteeksi hän näytti kännykällään kuvaamaansa videota.

– Kiitos käynnistä. Nuohooja on tulossa, halikkolainen kuittasi.

Hän nauraa kännykkävideolle, joka saattoi olla kuvattu missä tahansa.

– Olisi käyttänyt edes piippuun laskettavaa kameraa.

Hormikorjauksia itsekin tekevä nuohooja kävi talossa jo seuraavalla viikolla, ja totesi, ettei hormissa ole mitään vikaa.

– Savuhan nyt tupruaa mistä tahansa pienestä raosta, mutta ei haittaa mitään. Sillä ei ole merkitystä, jos vierekkäin kulkevat olohuoneen takan ja keittiön hellan hormit falskaavat piipun sisällä.

Turhan kattoremontin välttänyt salolaismies toteaa kattojen olevan helppo myyntikohde vanhuksille.

– Harva 80-vuotias äijä tai rouva katollaan käy, mutta uskoo herkästi asiantuntijana esiintyvää kauppamiestä. Myös joukkohysteria vaikuttaa, hän tietää.

– Meidän kadulla taitaa olla yhdeksän suunnilleen samaan aikaan rakennettua taloa, ja vain kahdessa on vanha katto jäljellä. Uskallan väittää, että kaikkia muitakaan ei olisi vielä uusittu ilman lipeviä ja erittäin hyökkääviä myyntimiehiä. Monesti he käyttävät sitä metodia, että ”tällä kadulla melkein kaikki ovat jo uusineet kattonsa, joten teidänkin on syytä”.

Salolaismiehen havaintojen mukaan esimerkiksi Tupurissa kattoremontteja on viime aikoina tehty valtavia määriä.

– Toistuvasti joku tulee oven taakse kauppaamaan niitä. Viime torstaina kävi taas uusi kaupustelija!

Kyseenalaisesti käyttäytyvistä kattoremonttien kaupittelijoista on uutisoitu jo vuosia. Osa myy palvelujaan asiattomasti ja jopa aggressiivisesti painostaen iäkkäitä omakotiasujia ylihintaisiin ja usein täysin tarpeettomiin remontteihin. Maksuttomasti tarjotulla arviointikäynnillä on yritetty tehdä saman tien sopimus kattoremontista, ja joku myyntiedustaja on ”avuliaasti” tehnyt vanhukselle rahoitushakemuksen netissä.